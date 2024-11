Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies führt die CoreFi-Strategie ein: Nach dem Vorbild erfolgreicher Unternehmen wie MicroStrategy bietet CoreFi Strategy einen fremdfinanzierten, regulierten Ansatz für Bitcoin-Renditen und CORE, den nativen Vermögenswert von Core Blockchain, der Anlegern ein hohes Beta-Engagement in Bitcoin und BTCfi bietet.- Die Schlüsselrolle von Core Blockchain beim BTC-Einsatz: Die auf Bitcoin ausgerichtete Core-Blockchain integriert nicht verwahrtes Bitcoin-Staking und Dual Staking mit signifikanter Bitcoin-Mining-Unterstützung und fördert so nachhaltige Bitcoin-Erträge und einen erhöhten Nutzen innerhalb eines Bitcoin-Ökosystems mit hoher Wertschöpfung.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, das an der Spitze der Verschmelzung von traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen steht ("DeFi"), freut sich, den Start von CoreFi Strategy Corp ("CoreFi Strategy") bekannt zu geben. Nach dem Vorbild der erfolgreichen Ansätze von MicroStrategy und MetaPlanet bietet CoreFi Strategy einen regulierten, fremdfinanzierten Weg zu Bitcoin-Renditen und CORE - dem nativen Vermögenswert der Core-Blockchain, der darauf ausgelegt ist, nachhaltige Bitcoin-Renditen und andere wichtige Funktionen zu erschließen.CoreFi Strategy (www.corefistrategy.com/) wird sich auf BTCfi konzentrieren, einen der am schnellsten wachsenden Sektoren und größten Chancen in der Kryptowelt. Ähnlich wie MicroStrategy und Metaplanet bei der Anhäufung von Bitcoin wird CoreFi Strategy CORE und BTC in doppelter Weise halten und dabei innovative Finanzierungsstrategien einsetzen, um die eigenen Bestände zu erhöhen. Dieser Ansatz bietet Kapitalmarktteilnehmern einen geregelten Zugang zu BTCfi und das Potenzial für höhere Beta-Bitcoin-Renditen.Ein neuer Weg zum BTCfi-EngagementZu Beginn dieses Jahres hat Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies ("Valour") und ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), das erste renditeträchtige BTC-ETP aufgelegt, das das Non-Custodial Bitcoin Staking-Produkt von Core nutzt, um Anlegern eine Rendite von 5,65 % auf ihre Bitcoin-Bestände zu bieten. Valour lancierte auch ein CORE-ETP, das institutionellen Anlegern ein Engagement in den CORE-Token über ihre traditionellen Maklerkonten ermöglicht. Es ist derzeit für deutsche Anleger an der Frankfurter Börse verfügbar.Core ist die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete Blockchain mit über 8.200 gesetzten Bitcoin und ~75 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power, die zur Sicherheit ihres führenden Ökosystems mit über 700 Mio. $ in TVL, 1 Mio. wöchentlich aktiven Wallets, über 310 Mio. Gesamttransaktionen und über 100 Anwendungen beitragen. Die kürzliche Integration von Dual Staking ermöglicht es Bitcoin-Stakern, die auch CORE-Token einsetzen, höhere Bitcoin-Staking-Raten zu erzielen, was CORE zu einem wesentlichen Faktor für die Erschließung nachhaltiger Bitcoin-Renditen macht. Diese einzigartige Beziehung zum Bitcoin-Vermögenswert macht CORE zu einem Bitcoin-Ökosystem-Vermögenswert mit hohem Beta und hohem Gewinnpotenzial innerhalb eines regulierten Rahmens."Die CoreFi-Strategie stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, von der BTCfi-Revolution zu profitieren, indem sie eine direkte Beteiligung am Wachstum von Core ermöglicht", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Investoren werden die Chance haben, an der schnellen Akzeptanz von Core als renditeträchtiges BTCfi-Protokoll zu partizipieren, ähnlich wie MicroStrategy ein frühes Bitcoin-Engagement für die Wall Street ermöglicht hat."Maximierung der CORE-BeständeÄhnlich wie bei MicroStrategy und MetaPlanet, die sich auf BTC konzentrieren, wird CoreFi Strategy aktiv CORE-Assets erwerben und halten, um durch intelligente Hebelwirkung potenzielle Gewinne zu maximieren. Die Aktie von MicroStrategy wurde in der Vergangenheit mit einem Aufschlag gehandelt und übertraf Bitcoin oft um das 1,5- bis 2,5-fache, was auf die Position des Unternehmens als reines Bitcoin-Investmentvehikel zurückzuführen ist. Im letzten Jahr ist MicroStrategy um über 632 % gestiegen und hat damit BTC um mehr als das Dreifache übertroffen, während MetaPlanet um über 920 % gestiegen ist und BTC um fast das Siebenfache übertroffen hat. Dies verdeutlicht die Möglichkeit für börsennotierte Unternehmen, die Kapitalmärkte zu nutzen, um die Performance ihrer Bitcoin-Bestände zu übertreffen.Die CoreFi-Strategie zielt darauf ab, diese Dynamik zu nutzen, indem sie Investoren die Möglichkeit bietet, an der Ertragsgenerierung von CORE, dem nicht verwahrten Bitcoin-Staking und dem Dual-Staking-Modell teilzunehmen, das Anreize zwischen Bitcoin und Core in Einklang bringt. Im Zuge des Wachstums von BTCfi positioniert sich CoreFi Strategy als zentrales Instrument für den Zugang zu diesem aufstrebenden Sektor innerhalb eines regulierten öffentlichen Marktes.Informationen zu CoreCore ist die Proof of Stake (PoS)-Schicht für Bitcoin, die Non-Custodial Bitcoin Staking ermöglicht und ein EVM-kompatibles BTCfi Ökosystem unterstützt. Seit April 2024 wurden über 8.200 BTC mit Core gestaked, was den Nutzen und die Sicherheit von Bitcoin erhöht. Core ist die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain und trägt mit ca. 76 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power zur Sicherheit des Netzwerks bei. Dieser Durchbruch hat seit dem Start des Mainnets im Januar 2023 Millionen von Core-Nutzern angezogen - über 27 Millionen eindeutige Adressen, mehr als 310 Millionen Transaktionen und über 800 Millionen TVL.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren.Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Gründung und Entwicklung von CoreFi Strategy, die Geschäftsstrategie und der Plan von CoreFi Strategy, die Fähigkeit von CoreFi Strategy, Cashflow und die Höhe dieses Cashflows zu generieren, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, insbesondere in Bitcoin, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit von CoreFi Strategy, seinen Geschäftsplan umzusetzen, das Wachstum des Bitcoin-Ökosystems, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor, ir@defi.tech, +1 (323) 537-7681Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2557771/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Launches_CoreFi_Strateg.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-fuhrt-die-corefi-strategie-ein-ein-von-microstrategy-inspirierter-ansatz-zur-steigerung-der-bitcoin-renditen-mit-core-302307567.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5909955