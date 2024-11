© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Steigende Inflationsrisiken und die Unsicherheit der Notenbanken könnten Anlegern bald teuer zu stehen kommen.Wohl eine der zentralen Fragen für die Kapitalmärkte ist die nach einer möglichen Rückkehr der Inflation. Bei einer zuletzt moderaten Geldentwertung, die sogar wieder in die Zielkorridore der Notenbanken eingemündet war, sieht alles bestens aus. Dies ist aber der Moment - wir erinnern uns an den alten Werbespot eines Wirtschaftsmagazins -, in dem man besondere Vorsicht walten lassen sollte. Zumindest darf man sich Gedanken darüber machen, wie nachhaltig die aktuelle Welt der Disinflation sein wird. Dies gilt besonders unter der Maßgabe des Kapitalschutzes, ist es doch die Inflation, …