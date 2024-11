Meme-Coins explodieren weiter: POPCAT, GOAT oder PEPU?

In einem soliden Gesamtmarkt, in welchem sich aktuell Bitcoin und Ethereum stabilisieren, laufen ausgewählte Meme-Coins weiterhin besonders gut. Mit einem Kurssprung von rund 20 Prozent in den letzten 24 Stunden ist GOAT fest in der Top 100 etabliert. Derweil erreicht Popcat einen vielbeachteten Meilenstein, während der Pepe Unchained Presale viral geht. Hier könnte der nächste gehypte Meme-Coin bald auf den Krypto-Börsen starten. Sollten Anleger jetzt also GOAT, POPCAT und PEPU kaufen?

Popcat erreicht 100.000 Halter

Popcat (SOL) ist ein Meme-Coin, der im Jahr 2024 durchstartete. Denn der Katzen-Coin brachte ein neues Tier-Narrativ in den Markt und stieg in den letzten 24 Stunden um rund 7,5 Prozent. Damit belaufen sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf rund 22 Prozent. SOL rangiert auf Platz 59 im Kryptomarkt und wird mit rund 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet. Nun gab es einen neuen Meilenstein bei POPCAT.

Denn der folgende Krypto-Experte zeigt sich bullisch für POPCAT, nachdem die Marke von 100.000 On-Chain-Haltern erreicht wurde - ein seltener Meilenstein in der Branche. Diese wachsende Community signalisiert starkes Vertrauen und steigendes Interesse am Meme-Coin. Die Prognose sieht den Kurs kurzfristig bei 5 US-Dollar und langfristig bei 25 US-Dollar, was auf das Potenzial massiver Nachfrage hindeutet. Schließlich wird POPCAT aktuell noch bei 1,78 US-Dollar getradet.

Congratulations to $POPCAT for hitting 100,000 holders onchain.



Very few coins have achieved this milestone.



$5 soon. Then $25. pic.twitter.com/jAxHGbjwGT - Murad (@MustStopMurad) November 15, 2024

GOAT explodiert auf Allzeithoch

GOAT hat innerhalb von 24 Stunden eine Kurssteigerung von etwa 25 Prozent verzeichnet und dabei ein neues Allzeithoch erreicht. Der Hype um den Coin hält unvermindert an, was seine dominante Stellung innerhalb der AI-Meme-Coin-Nische klar offenbart. Diese Marktführerschaft basiert auf einem starken Vertrauen der Community und einer soliden Basis - denn GOAT ist eben First-Mover unter den von KI erstellten Meme-Coins. Zudem wird spekuliert, dass ein potenzielles Listing auf Binance bevorsteht, was häufig mit deutlichen Kursgewinnen einhergeht. GOAT hat ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ausgezeichnet: Es ist der erste AI-Meme-Coin, der in die Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufgestiegen ist.

PEPU explodiert über 32,5 Mio. $ - schafft dieser Meme-Coin 100x?

Der digitale Währungsmarkt bietet ferner Raum für originelle Projekte, doch Pepe Unchained sticht als ambitionierter Akteur im Bereich der Meme-Coins hervor. Mit einem Presale von rund 32,5 Millionen US-Dollar und einer visionären Strategie positioniert sich das Projekt als technologischer Vorreiter. Hinter Pepe Unchained steckt mehr als ein bloßer Hype um Meme-Coins. Die Plattform verfolgt eine nachhaltige Vision, gestützt durch eine eigens entwickelte Layer-2-Lösung. Ziel ist es, ein effizientes und transparentes Ökosystem im Bereich der Meme-Coins zu etablieren.

Im Mittelpunkt der Technologie steht die speziell konzipierte Layer-2-Plattform, die Transaktionen nicht nur beschleunigt, sondern auch die Gebühren drastisch reduziert. Dieses System richtet sich gezielt an die Anforderungen von Meme-Coins, um sowohl Entwicklern als auch Nutzern ein optimiertes Erlebnis zu bieten. Geplant sind zudem eine dezentrale Börse sowie ein Block-Explorer, der die Transparenz durch öffentlich zugängliche Transaktionsdaten erhöht.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein weiteres Highlight ist die geplante Cross-Chain-Bridge. Diese ermöglicht den nahtlosen Transfer von Tokens zwischen verschiedenen Blockchains, was die Interoperabilität deutlich steigert. Ergänzt wird das Angebot durch Tools zur Marktanalyse sowie ein Förderprogramm für Entwickler. Um die Dynamik weiter zu fördern, führt Pepe Unchained mit "Pepe's Pump Pad" ein eigenes Launchpad ein. Diese Plattform ermöglicht es Entwicklern, ohne technische Vorkenntnisse eigene Meme-Coins zu erstellen. Dank der Integration ins Ethereum-Ökosystem profitieren Nutzer von hoher Liquidität und einem Zugang zu etablierten Protokollen.

Für Anleger bietet Pepe Unchained ferner in der aktuellen Marktphase attraktive Staking-Möglichkeiten mit Renditen von bis zu 90 Prozent jährlich. Mit einer klaren Vision, starken technologischen Grundlagen und einem innovativen Ansatz hebt sich das Projekt von der Masse ab. Der Presale steht kurz vor dem Abschluss, weniger als vier Wochen wird dieser noch andauern - sogar ein Erreichen des 50 Millionen US-Dollar Meilensteins scheint möglich. In rund 24 Stunden steigt der Preis für PEPU bereits das nächste Mal - wer maximale Buchgewinne erzielen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht ganz einfach ETH, USDT oder BNB gegen PEPU.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.