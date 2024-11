Einzelne Aktienfonds schneiden immer wieder überdurchschnittlich ab. Dieses Beispiel übertraf sogar den MSCI-World-Index. Märkte und Aktien, denen aufgrund einer schwachen vergangenen Entwicklung nur noch wenig zugetraut wird, steigen im Anschluss oft am stärksten. Gründe sind ihre in diesem Moment niedrige Bewertung und stark reduzierte Erwartungen. Ähnlich verhielt es sich nach 2008 mit dem amerikanischen Aktienmarkt, der damals mehr als 55 Prozent unter dem Hoch aus dem Jahr 2000 lag und ohne Staatshilfen wahrscheinlich sogar kollabiert wäre. Im Anschluss folgte das fast Unglaubliche: Der S&P-500-Index stieg von 676 auf heute 6.001 Punkte, was beinahe einer Verneunfachung beziehungsweise …