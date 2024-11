Experten: Altcoin-Saison kommt! Dieser Indikator tendiert bullisch

Bitcoin steigt heute um rund 2,5 Prozent und konsolidiert oberhalb von 90.000 US-Dollar. Derweil pumpen ausgewählte Altcoins kräftig, XRP oder ADA steigen stark zweistellig. Dennoch ist die Entscheidung zwischen Altcoins und Bitcoin aktuell noch nicht einfach.

Der Altcoin-Season-Index misst ganz grundsätzlich, ob Altcoins Bitcoin in einem bestimmten Zeitraum übertreffen. Ein hoher Wert deutet auf eine "Altcoin-Saison" hin, in der Altcoins höhere Renditen als Bitcoin erzielen. Der Index basiert meist auf der Performance der Top-50-Altcoins gegenüber Bitcoin. Werte über 75 signalisieren eine Altcoin-Dominanz, während Werte unter 25 auf eine Bitcoin-Dominanz hinweisen.

Langsam erleben wir hier eine leichte Aufwärtsbewegung, obgleich bei einem Wert von 39 aktuell noch keine Altcoin-Saison nach diesem Indikator vorliegt. Dies könnte sich jedoch zeitnah ändern.

Krypto Prognose: Stablecoin-Wachstum pumpt Altcoins

The total stablecoin index just hit a new all time-high!



This signals new liquidity coming into the space.



Bullish for alts. pic.twitter.com/ZRuE6c2lDP - Miles Deutscher (@milesdeutscher) November 16, 2024

Der Krypto-Analyst Miles Deutscher hebt in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass der Stablecoin-Index ein neues Allzeithoch erreicht hat. Der Stablecoin-Index misst die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Stablecoins wie USDT, USDC oder BUSD, die als liquide Mittel in Kryptomärkten fungieren. Ein Anstieg dieses Index deutet an, dass frisches Kapital in das Krypto-Ökosystem fließt, da Stablecoins häufig als Verbindung zwischen Fiat-Währungen und Kryptowährungen genutzt werden.

Die Erhöhung der Stablecoin-Liquidität wird als potenzieller Katalysator für eine stärkere Nachfrage nach Altcoins angesehen. Stablecoins bieten Anlegern eine Möglichkeit, Kapital kurzfristig zu parken, bevor es in andere digitale Vermögenswerte umgeschichtet wird. Ein neues Allzeithoch des Index kann darauf hinweisen, dass Investoren zunehmend Liquidität aufbauen, um Opportunitäten in den Krypto-Märkten zu nutzen. Dies dürfte dann eben nicht nur Bitcoin zugutekommen, sondern in einer Altcoin-Saison auch den kleineren Projekten.

Für Altcoins ist dies klar positiv, da erhöhte Liquidität oft in kleinere und risikoreichere Projekte fließt, die von Marktbewegungen stark profitieren. Hier braucht es schlichtweg weniger Kapital, um deutliche Kursbewegungen zu bedingen. Der Experte sieht diese Entwicklung als bullisches Signal, das die Attraktivität von Altcoins weiter hervorhebt.

Beste Altcoins für 2025: Meme-Coins PEPU & STARS setzen auf Innovation

Kleine Krypto-Presales und neue Coins bieten Anlegern dann im spekulativen Portfolio-Anteil hohe Renditechancen, insbesondere während einer Altcoin-Saison. Frühzeitig investierte Mittel profitieren oft von niedrigen Einstiegskosten und starkem Wachstumspotenzial. Da Altcoin-Saisons oft von spekulativer Euphorie getrieben werden, ermöglichen solche Investments eine aggressivere Partizipation an potenziellen Kurssteigerungen. Die folgenden beiden Meme-Coins PEPU und STARS heben sich hier mit starker initialer Nachfrage hervor.

Pepe Unchained

Pepe Unchained positioniert sich im Presale als ein innovatives Projekt. Der bullische Start wird durch die Investitionen von etwa 33 Millionen US-Dollar im Vorverkauf unterstrichen, die das Potenzial des Projekts verdeutlichen. Die bullische Tendenz der vergangenen Tage setzt sich immer weiter fort. Auch das enorme Engagement von Krypto-Walen ist ungewöhnlich für einen Presale und deutet auf wachsende FOMO hin.

Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die geplante Einführung einer eigenen Blockchain. Diese spezialisierte Ethereum-Layer-2-Lösung soll den Handel von Meme-Coins durch reduzierte Gebühren und höhere Transaktionsgeschwindigkeiten effizienter gestalten. Im Zuge dessen plant Pepe Unchained die Einführung einer dezentralen Börse sowie eines Block-Explorers, um den Handel transparenter und benutzerfreundlicher zu machen. Ein weiterer technologischer Schwerpunkt ist "Pepe's Pump Pad", das als Alternative zu bestehenden Plattformen wie pump.fun dienen soll und die Marktposition von Pepe Unchained stärken wird. Darüber hinaus zielt das Projekt darauf ab, eine aktive Entwicklergemeinschaft zu fördern. Initiativen wie das "Pepe Frens with Benefits"-Programm bieten finanzielle Anreize für die Entwicklung neuer dApps. Diese strategische Ausrichtung soll ein dynamisches Ökosystem schaffen, das über den reinen Handel hinausgeht und innovative Anwendungen ermöglicht.

Für Anleger bietet der Presale weiterhin eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. PEPU Token können direkt gegen ETH, USDT oder BNB getauscht und anschließend gestaket werden. Da der Preis in den nächsten 24 Stunden erneut steigen wird, bleibt das Zeitfenster für frühe Investitionen begrenzt. Wer maximale Buchgewinne und eine Staking-Rendite von rund 90 Prozent erzielen möchte, muss sich beeilen.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars hat sich derweil als innovatives Projekt im Bereich der Meme-Coins positioniert und zieht durch sein einzigartiges Konzept großes Interesse auf sich. Im Mittelpunkt steht der STARS-Token, dessen Presale bereits über 4 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Dieser Erfolg unterstreicht die Attraktivität des Projekts, das vor allem durch das sogenannte MemeVault hervorsticht. Die Plattform dient als zentrale Anlaufstelle für das Staking verschiedener Meme-Coins und soll traditionelle, oft komplexe Staking-Modelle revolutionieren.

Das MemeVault setzt auf den ERC-1155-Standard, um mehrere Token über einen einzigen Smart Contract zu verwalten. Diese technologische Grundlage ermöglicht nicht nur eine nahtlose Integration verschiedener Blockchains wie Ethereum, Solana und Binance Smart Chain, sondern vereinfacht den gesamten Staking-Prozess erheblich. Nutzer können ihre Token über eine einzige Plattform staken, ohne mehrere Wallets oder komplizierte Schnittstellen nutzen zu müssen.

Der STARS-Token selbst spielt eine zentrale Rolle in diesem System. Neben seiner Funktion als Belohnungstoken im Staking-Prozess kann er ebenfalls gestaket werden, was einen doppelten Nutzen schafft. Die Skalierung der Belohnungen basierend auf der gehaltenen Menge an Token. Je mehr STARS im Wallet, desto höher die Rendite aus dem Meme-Coin-Staking.

Der Presale akzeptiert eine Vielzahl an Zahlungsmethoden, darunter ETH, USDT, BNB und Kreditkarten. Zudem können STARS Token direkt gegen beliebte Meme-Coins wie Shiba Inu oder Floki getauscht werden. Ferner lassen sich die Token mit einem aktuellen APY von über 400 Prozent zu staken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.