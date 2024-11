RICHARDSON, Texas, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der cloudnative Netzinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netze gestaltet, gibt heute eine transformative Partnerschaft mit Tu Atea Limited bekannt, einem indigenen Unternehmen aus Aotearoa/Neuseeland, das sich der Förderung der Telekommunikation für Maori widmet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tu Atea die hochmodernen 5G Converged Packet Core- und Open Radio Access-Netze (Open RAN) von Mavenir unter Verwendung von Maori-eigenen Frequenzressourcen einsetzen. Die Partnerschaft wird die Entwicklung von privaten 4G- und 5G-Kleinzellennetzen und die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen in ganz Aotearoa vorantreiben.

Durch die Ermöglichung eines neutralen Hostings bieten Tu Atea und Mavenir den neuseeländischen Netzbetreibern gemeinsame, kosteneffiziente Infrastrukturoptionen, um die Abdeckung unterversorgter Gemeinden zu erweitern.

Zu der weiter gefassten Mission von Tu Atea gehören Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen sowie die Einrichtung eines Innovationszentrums zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Prototyping für Maori im Bereich fortschrittlicher drahtloser Technologien.

Nach der Übernahme der Broadtech Group durch Tu Atea im Dezember 2023 ist dieser Meilenstein ein weiterer Schritt zur Etablierung einer führenden Rolle der Maori in der Telekommunikation. Über diese Tochtergesellschaft, die nun den Namen Tu Atea Network Services trägt, wird Tu Atea ein privates, softwaredefiniertes Netz für mobile Dienste in Netzbetreiberqualität nach offenem Standard entwerfen, aufbauen und betreiben und so die kritische Abdeckung erweitern.

"Wir arbeiten mit bestehenden Mobilfunknetzbetreibern zusammen und bieten eine gemeinsame Netzinfrastruktur, die die 4G- und 5G-Abdeckung auf unterversorgte Gebiete ausdehnt", so Antony Royal, Chief Executive von Tu Atea. "Diese Partnerschaft befähigt die Maori, kostengünstige Technologielösungen für die gemeinsame Nutzung von Netzen voranzutreiben, insbesondere in ländlichen Gebieten."

Mit Hilfe der Technologie von Mavenir will Tu Atea erschwingliche Dienste anbieten, die den steigenden Bedarf an Konnektivität in ganz Aotearoa decken. Diese von den Maoris geleitete Initiative führt skalierbare, private 5G-Netze für Branchen wie die Primärproduktion, die Fertigung und kritische Infrastrukturen ein. "Die Partnerschaft mit Tu Atea bietet Mavenir die einmalige Gelegenheit, eine von den Maori geführte Initiative zu unterstützen, die Pionierarbeit für die Zukunft der Netzdienste leistet", so Pardeep Kohli, CEO von Mavenir. "Unsere cloudnativen Lösungen legen den Grundstein für eine wirkungsvolle digitale Transformation und eröffnen neue Möglichkeiten für Branchen und Gemeinden gleichermaßen."

Royal unterstreicht, dass diese Partnerschaft mit Mavenir Teil eines größeren Programms ist, das Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiativen im Telekommunikationssektor umfasst. Tu Atea richtet außerdem ein Innovationszentrum ein, um die Forschung, Erprobung und kommerzielle Entwicklung für Maori unter Verwendung von 5G- und Drahtlostechnologien voranzutreiben und Ideen und Initiativen zu unterstützen, die die technischen und kommerziellen Fähigkeiten der Maori stärken.

Diese Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen für eine neue Ära von Netzdiensten und Innovationen, die den Maori helfen, das wirtschaftliche Potenzial abgelegener Gemeinden weiter zu erschließen und die digitale Zukunft Neuseelands zu verbessern.

