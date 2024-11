XRP-Kurs kann nach 1,26 USD auf 5 USD steigen, aber Memecoins noch mehr

Über die vergangenen 24 Stunden ist der XRP-Kurs um 42 % auf 1,26 USD gestiegen und scheint derzeit nicht mehr aufhaltbar zu sein. Denn zuletzt wurde die wichtige psychologische Marke von 1 USD überwunden, welche seit Dezember 2021 nicht mehr angelaufen wurde.

Nun können die XRP-Investoren wieder aufatmen, nachdem der Coin seit dem Jahr 2018 keine Kursgewinne verzeichnen konnte. Abzüglich der kumulativen Inflationsrate haben sie sogar temporär einen Verlust von rund 22 % erlitten.

Über die vergangenen sieben Tage ist der XRP-Coin jedoch um 58 % gestiegen, sodass diese wieder ausgeglichen werden konnten. Dennoch haben sich andere Kryptowährungen in derselben Zeit deutlich besser als der Banker-Coin entwickelt. Allerdings könnte der XRP-Kurs jetzt einiges wiedergutmachen.

Die Wahl von Donald Trump wirkt und so ist bald mit einem kryptofreundlicheren Umfeld zu rechnen. Denn die nächste Regierung besteht zu einem größeren Anteil aus Befürwortern der neuen Industrie. All dies dürfe sich äußert förderlich auf den Kryptomarkt und dessen Kurse auswirken.

BREAKING: $XRP IS NOW ABOVE $1.00 FOR FIRST TIME SINCE 2021!



What's your peak price projection for XRP in 2024?



Comment Below & Follow For More!! pic.twitter.com/m090pIEGXx - Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) November 16, 2024

Darum steigt der XRP-Kurs heute so stark

Ein Grund für den zugenommenen Optimismus bezüglich des XRP-Coins ist das Treffen dessen Geschäftsführers, Brad Garlinghouse, mit der Trump-Administration. Erstmalig wurde davon am 11. November in der Washington Post berichtet und dann am Folgetag noch einmal von Garlinghouse in einem X-Beitrag aufgegriffen.

Chatted with @TonyRomm about how the incoming Trump Administration is already engaging proactively with the crypto industry on clear rules of the road…



what a breath of fresh air!https://t.co/uV5nCRRl1l https://t.co/XZhPZm26qv - Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 12, 2024

Hinzu kam die Rede des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler auf der 56. jährlichen Veranstaltung des Institute on Securities Regulation des Practicing Law Institute. Diese klang stark nach einer Rücktrittsrede, nachdem er in 18 Staaten verklagt wurde.

Der Rücktritt hat zudem eine große Bedeutung für den XRP-Coin. Denn somit rückt das Ende des Verfahrens gegen die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde näher. Bei diesem warf die Behörde Ripple Labs vor, dass sie nicht registrierte Wertpapiere angeboten hätten.

Bevor ich schließe, möchte ich noch etwas über die SEC und ihre Mitarbeiter sagen. Es ist eine bemerkenswerte Behörde. Die Mitarbeiter und die Kommission sind sehr auftragsorientiert und konzentrieren sich auf den Schutz der Anleger, die Aufrechterhaltung fairer, geordneter und effizienter Märkte und die Erleichterung der Kapitalbildung … Es war mir eine große Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die Arbeit des Volkes zu tun und sicherzustellen, dass unsere Kapitalmärkte die besten der Welt bleiben … Ich bin stolz darauf, mit meinen Kollegen bei der SEC zusammenzuarbeiten, die sich tagtäglich für den Schutz der amerikanischen Familien auf den Autobahnen der Finanzwelt einsetzen. Gary Gensler SEC-Vorsitzender

Während viele Marktbeobachter zuvor davon ausgingen, dass Ripple mit einem günstigen Vergleich aus dem Fall herauskommen könnte, ist nun die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die SEC nach dem Ausscheiden von Gensler vollkommen von ihrem Vorwurf zurücktritt.

Donald Trump kann Gensler jedoch nicht vollkommen entlassen, da er einer der fünf Kommissare im Amt bleiben würde, selbst wenn er ihn zur Aufgabe seines Postens als SEC-Vorsitzenden bringen könnte.

Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Gensler dieser Demütigung zuvorkommt und vorzeitig zurücktritt. Diese letzte Rede am Donnerstag könnte genau dies angedeutet haben, woraufhin auch der XRP-Kurs sprunghaft anstieg.

XRP-Coin könnte bis Ende 2024 bereits bei 5 USD stehen

Während es am Kryptomarkt aufgrund der höheren Inflation und der damit verbundenen Reduktion des Optimismus zu einer kleinen Korrektur gekommen ist, zeigte sich der XRP-Kurs am heutigen Tage besonders stark und hat ein Kursplus von 42 % verzeichnet.

Dies könnte erst der Anfang gewesen sein, da der XRP-Coin im Vergleich zu anderen Kryptowährungen noch einiges nachzuholen hat. Sein Allzeithoch liegt bei 3,84 USD und schon in diesem Jahr könnte XRP einen Kurs von 5 USD erreichen. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,2654 USD würde dies einem Plus in Höhe von 295 % entsprechen.

Ferner wurde vor drei Tagen bekannt gegeben, dass 13 Mio. XRP verbrannt wurden. Dies ist ein weiterer Faktor, welcher die Rally noch einmal zusätzlich antreiben könnte.

XRP nimmt führende Rolle bei grenzüberschreitenden Zahlungen ein

Bei XRP handelt es sich um eine Kryptowährung, welche primär für grenzüberschreitende Zahlungen entwickelt wurde. Überdies nehmen die Möglichkeiten zu, welche Ripple insgesamt zu bieten hat.

Durch die kryptofreundlichere Politik der USA könnte den grenzüberschreitenden Zahlungen von XRP ein noch besserer Weg geebnet werden, um die globale Adoption weiter voranzutreiben.

Ebenso entwickelt sich Ripple in vielen Bereichen weiter und expandiert sein Angebot. Beispielsweise ist nun auch der eigene Stablecoin RLUSD vorangetrieben worden, welcher zusammen mit XRP das Rückgrat des Ökosystems darstellen soll. Aber auch im Bereich der Tokenisierung gibt es viele Fortschritte zu beobachten.

Ein weiterer Grund für den Erfolg von Ripple sind die CBDCs (Digitale Zentralbankwährungen), welche viele Regierungen als Nachfolger der Fiatwährungen planen. Somit etabliert sich die Kryptowährung nicht nur auf unternehmerischer, sondern ebenso auf staatlicher Ebene.

Mitarbeiter des US-Brokers Alliance Bernstein haben den aktuellen Bullenmarkt im vergangenen Monat mit den Worten "Kaufen Sie alles, was Sie können" kommentiert. Mit XRP hätten Investoren dabei über die letzte Woche unter den führenden Kryptowährungen mitunter die höchsten Gewinne verzeichnet.

Die Verunsicherungen aufgrund der Gerichtsverhandlung haben Investoren vorerst andere Coins bevorzugen lassen. Der XRP-Coin hat noch einiges an Nachholbedarf und könnte sich in naher Zukunft etwas besser als der Rest des Marktes entwickeln. In einem gut diversifizierten Krypto-Portfolio sollte XRP nicht fehlen.

