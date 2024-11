DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Peach Property Group verkauft Wohnungsportfolio und stärkt Kapitalstruktur der Gesellschaft

* Verkauf von rund 5.200 Einheiten an ein Investorenkonsortium * Netto-Liquiditätszufluss liegt bei rund EUR 120 Mio. * Erlöse dienen Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und der Finanzierung von Investitionsmassnahmen im Kernbestand

Die Peach Property Group AG («Peach Property Group»), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, verkauft im Wege eines Share Deals rund 5.200 Wohneinheiten an ein Investorenkonsortium bestehend aus GTC Paula S.A.R.L., einer Tochtergesellschaft der Globe Trade Center S.A., und LFH Portfolio Acquico S.A.R.L., einer Tochtergesellschaft der Luxembourg Finance House S.A. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich im Dezember 2024 erfolgen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds lag der Verkaufspreis im Rahmen der Erwartungen. Neben der Übernahme von Kreditverbindlichkeiten durch die Käufer fließen der Peach Property Group aus der Veräußerung ihrer Mehrheitsanteile an den betreffenden Gesellschaften liquide Mittel in Höhe von rund EUR 120 Mio. (ohne Berücksichtigung von Zahlungen an die Minderheitsgesellschafter) zu. Die Peach Property Group wird diese Erlöse zur Finanzierung von Investitionsmassnahmen im Kernbestand sowie für die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten einsetzen.

Die Veräußerung von rund 19 Prozent des Wohnimmobilienportfolios der Peach Property Group führt dazu, dass die künftigen Soll-Mieteinnahmen wie auch die Bilanzsumme der Gruppe im Wesentlichen im gleichen Umfang reduziert werden.

Der für die Ermittlung des Verkaufspreises angesetzte Wert der Bestandsimmobilien liegt unter den zum Halbjahr 2024 angesetzten Buchwerten. Unter Berücksichtigung von Entkonsolidierungseffekten wird dies zu einem zusätzlichen Bucheigenkapitalverlust von rund EUR 115 Mio. zum Jahresende 2024 führen. Dies entspricht rund 12 Prozent des Eigenkapitals.

Das Transaktionsportfolio besteht überwiegend aus opportunistischen Lagen aus dem Strategic Portfolio sowie Einheiten aus dem Non-Strategic-Bereich und steht im Einklang mit der neuen Portfoliostrategie, die sich an Kriterien wie Nähe zu Kernregionen, Gebäudequalität und Ertragsperspektive orientiert.

Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group kommentiert:

«Diese Transaktion stellt in einem herausfordernden Umfeld einen wichtigen Meilenstein für unsere unternehmerische Weiterentwicklung dar. Wir konnten für das Portfolio in einem schwierigen Marktumfeld einen guten und fairen Kaufpreis erzielen, der im Rahmen unserer Erwartungen lag. Der zusätzliche Liquiditätszufluss eröffnet uns nunmehr deutlichen finanziellen Freiraum. Gemeinsam mit der noch in diesem Jahr geplanten Durchführung der Kapitalerhöhung von rund EUR 120 Millionen, für die wir bedeutende Aktionäre angesprochen haben, um bereits im Vorfeld Zusagen zu erhalten, wird diese Portfoliotransaktion einen wesentlichen Beitrag bei den anstehenden Refinanzierungsaufgaben leisten. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dieser Grundlage mittelfristig die operative Performance, Nachhaltigkeit und Ertragskraft der Peach Property Group deutlich steigern können.»

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Verwaltungsratspräsident), Beat Fri schknecht, Cyrill Schneuwly, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

