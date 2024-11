Lima, Peru (ots/PRNewswire) -CMG-News:Der Dokumentarfilm "Von der Großen Mauer nach Machu Picchu" der China Media Group (CMG) hat am Freitag (Ortszeit) in der peruanischen Hauptstadt Lima seine Premiere gefeiert. CGTN startete unterdessen offiziell seine Social-Media-Seite in Quechua.https://german.cri.cn/2024/11/16/ARTIANQApQTzigf7MYfT1MXC241116.shtmlDer CMG-Intendant Shen Haixiong und Luis Pantoja Calvo, Alcalde Provincial der peruanischen Provinz Cusco, nahmen an einer entsprechenden Veranstaltung teil und Shen erklärte in einer Rede, die globale Wanderausstellung "Reise durch die Zivilisationen" sei von den Menschen in Peru und China seit dem vergangenen Jahr gut angenommen worden. Er glaube, dass die Dokumentation den peruanischen Freunden ein tieferes Verständnis von China geben werde und dass die Quechua-Plattform von CGTN dem Quechua sprechenden Publikum ein Fenster öffnen werde, um China und die Welt kennenzulernen.Calvo sagte, "Von der Großen Mauer nach Machu Picchu" zeige auf brillante Weise das gegenseitige Echo der langen Geschichten und Kulturen Chinas und Perus sowie spiele eine wichtige Rolle bei der Vertiefung des Verständnisses und des gegenseitigen Vertrauens zwischen den beiden Völkern und bei der Verbesserung der freundschaftlichen Beziehungen. Quechua sei die gemeinsame Sprache vieler Andenländer, darunter auch Peru. Er danke der CMG für ihre Bemühungen um den Schutz, die Verbreitung und die Weitergabe dieser alten traditionellen Sprache und ihrer Kultur.Der Dokumentarfilm "Von der Großen Mauer nach Machu Picchu" wurde von CGTN, dem peruanischen Ministerium für Außenhandel und Tourismus und dem Nationalen Institut für Radio und Fernsehen von Peru (IRTP) koproduziert und wird am Samstagabend (Ortszeit) beim IRTP in Peru beziehungsweise Sonntagvormittag (Beijinger Zeit) bei CGTN und der Video-Plattform von CCTV - Yangshipin - in den sieben Sprachen Englisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Russisch und Quechua, an das globale Publikum ausgestrahlt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559791/image_5019926_43744518.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-dokumentation-von-der-groWen-mauer-nach-machu-picchu-feiert-in-peru-premiere-302307662.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5910130