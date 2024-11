Mit 10.000 $ in Cardano zum Millionär - gelingt es mit ADA in 2025?

Ethereum springt in den letzten 24 Stunden an und steigt um 5 Prozent. Derweil gibt es ausgewählte Altcoins, die sogar noch stärker laufen. Bitcoin büßt etwas an Marktdominanz ein, während Cardano (ADA) um 15 Prozent am heutigen Handelstag steigt. Derweil belaufen sich die Kursgewinne in den vergangenen Tagen auf rund 75 Prozent binnen Wochenfrist.

$ADA is up 19.9% today to $0.74, reaching this level for the first time since March



Are there any @Cardano bulls out there? pic.twitter.com/oXV1MNhbki - CoinGecko (@coingecko) November 16, 2024

Derartige Kursentwicklungen machen natürlich Hoffnung auf die nächste Altcoin-Saison, die mitunter eine parabolische Rallye bereithalten könnte. Erneut werden wieder Privatanleger zu Millionären - immer wieder ist dies in einer Altcoin-Saison selbst mit überschaubarem Investment möglich.

Gehen wir davon aus, dass jemand 10.000 US-Dollar zur Verfügung hätte, müsste für die erste Krypto-Million eine 100x Performance her. Doch sind 100x bei Cardano im Jahr 2024 oder 2025 noch möglich? Dann könnten Anleger mitunter hier ein siebenstelliges Vermögen aufbauen.

Cardano zeigt Stärke: Bewertung steigt auf 26 Milliarden US-Dollar

Wenn sich der Kurs von Cardano (ADA) verhundertfachen würde, müsste die Marktkapitalisierung des Projekts von derzeit 26 Milliarden US-Dollar auf enorme 2,6 Billionen US-Dollar ansteigen. In diesem Fall würde es also reichen, 10.000 US-Dollar im Jahr 2024 in ADA zu investieren. Doch 2,6 Billionen US-Dollar wären mehr als die Bewertung von Bitcoin aktuell.

Eine 100x-Performance von Cardano hängt also von zahlreichen Faktoren ab, darunter das globale Wachstum der Geldmenge, die Akzeptanz der Blockchain-Technologie und die spezifische Adoption von Cardano. Solche Entwicklungen sind schwer vorhersehbar, da sie von wirtschaftlichen, technologischen und regulatorischen Bedingungen abhängen. Diese Unsicherheiten machen es schwierig, eine solche Bewertung realistisch einzuschätzen. Insoweit müsste es wohl ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren sein, um Cardano (ADA) zu einem derartigen Bull-Run voranzutreiben.

Dennoch gibt es durchaus valide Argumente, warum ADA ein gutes Investment sein könnte.

Cardano (ADA) könnte 2025 ein vielversprechendes Investment sein, da mehrere Entwicklungen eine bullische Grundlage schaffen. Im Vergleich zum letzten Marktzyklus, der hauptsächlich von der Einführung von Smart Contracts geprägt war, hat sich das Ökosystem von Cardano erheblich weiterentwickelt. Die mögliche Einbindung von Charles Hoskinson in einer beratenden Funktion in der Trump-Administration könnte die regulatorische Positionierung von Cardano in den USA stärken. Zusätzlich eröffnet BitcoinOS als Lösung zur Integration von Cardano und Bitcoin neues Liquiditätspotenzial und innovative Tools für beide Blockchains.

Die kürzlich angekündigte Listung von ADA auf Robinhood könnte die Zugänglichkeit und Popularität bei Privatanlegern erhöhen. Schließlich bleibt Robinhood ein beliebter US-Broker. Ein potenzielles Kooperationsprojekt mit der NASA könnte technologische Innovationen fördern und das öffentliche Interesse steigern. Darüber hinaus wird bei Cardano ein Rahmenwerk für EU-Konformität entwickelt, was seine Positionierung in einem zunehmend regulierten Markt stärken könnte. Diese Kombination aus technologischen Fortschritten und strategischen Partnerschaften macht ADA 2025 zu einem attraktiven Investment, so der folgende Experte:

This is Cardano's 3rd cycle and expectations are all over the place.



In Nov 2017 it went from 2 cents to $1.20 in 63 days



Then in July 2021 it went form $1 to $3 in 44 days



I expect this cycle to have a similar move.



BUT THIS PUMP IS NOT THAT MOVE



The parabolic price action… pic.twitter.com/F0G22zlLcS - Deezy.eth (@deezy_BTC) November 13, 2024

Cardano Alternative: Sind 100x mit PEPU möglich?

Eine 100x-Performance ist für Cardano (ADA) aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung von 26 Milliarden US-Dollar dennoch natürlich schwer zu erreichen. Hier wären 2,6 Billionen US-Dollar erforderlich, eine nahezu unrealistische Summe im aktuellen Kryptomarkt. Im Vergleich dazu erscheinen kleinere Projekte wie PEPU attraktiver. Mit einer Bewertung von nur 100 Millionen US-Dollar würde bereits eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar bei Pepe Unchained ausreichen, um eine 100x-Rendite zu erzielen.

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained definiert Ende 2024 das Konzept von Meme-Coins neu, indem es klassischen Community-Hype mit moderner Technologie verbindet. Das Projekt baut auf den Erfolgen früherer Meme-Coins wie PEPE auf, geht jedoch einen Schritt weiter und integriert eine Ethereum-Layer-2-Lösung, die echten Nutzen bieten soll. Mit einem Kapital von über 32,5 Millionen US-Dollar im Presale hat sich Pepe Unchained durchaus Momentum aufgebaut.

Dabei dreht sich beim neuen Meme-Projekt alles um eine speziell entwickelte Layer-2-Technologie, die Transaktionen effizienter gestaltet, Gebühren senkt und eine benutzerfreundliche Plattform für Entwickler und Nutzer schafft. Ziel ist es, ein transparentes und leistungsstarkes Ökosystem für Meme-Coins zu etablieren. Zusätzlich plant Pepe Unchained den Aufbau einer dezentralen Börse sowie eines Block-Explorers. Ein innovatives Feature des Projekts ist die geplante Cross-Chain-Bridge. Diese ermöglicht den Token-Transfer zwischen verschiedenen Blockchains und verbessert dadurch die Interoperabilität. Unterstützt wird das Angebot durch Analyse-Tools und ein Förderprogramm, das Entwicklern Zugang zu Ressourcen bietet. Mit dem "Pepe's Pump Pad" können sogar Nutzer ohne technische Kenntnisse eigene Meme-Coins erstellen, was das Potenzial für kreative Projekte erweitert.

Der Presale, der in wenigen Wochen endet, könnte mit einem Ziel von 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen werden. Denn zuletzt wurden über eine Million US-Dollar pro Tag eingesammelt. Der Hype um PEPU geht weiter - mit allen daraus resultierenden Chancen. Wer zum aktuellen Preis investiert, kann ferner noch Buchgewinne aufbauen und die Rendite maximieren. Doch bereits morgen steigt der Preis das nächste Mal an - hier können Anleger die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.