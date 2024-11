Erfurt (ots) -Andria Putkaradze hat für Georgien den 22. Junior Eurovision Song Contest mit dem Titel "To My Mum" gewonnen. Der elfjährige Bjarne erreichte mit dem Song "Save The Best For Us" Platz 11. Es war Deutschlands vierte Teilnahme an dem Wettbewerb. Gezeigt wurde die Show mit Kommentar von Constantin "Consi" Zöller live bei KiKA und auf kika.de.Insgesamt nahmen 17 Länder teil. Motto des diesjährigen Junior ESC war "Let's Bloom" (sinngemäß: Lasst uns aufblühen). Bjarne rief mit seinem Song "Save The Best For Us" dazu auf, die Natur zu schützen und für die kommenden Generationen zu erhalten. Auf der Bühne unterstützten ihn fünf Tänzerinnen und Tänzer.Gevotet werden konnte bereits ab Freitag, 15. November 2024 auf jesc.tv. Im Gegensatz zum ESC war die Abstimmung aus dem eigenen Land möglich. Das Ergebnis setzt sich zu gleichen Teilen aus der weltweiten Abstimmung und der Punktvergabe einer professionellen Jury zusammen. Zur deutschen Junior ESC-Jury gehörten Deer Anna, Jenny Beyer, Markus Pingel und die Kinder Louis und Elin.Der Junior ESC 2024 wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender Radiotelevisión Española (RTVE) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) ausgerichtet und Ruth Lorenzo, Melani García und Marc Clotet moderiert. Der NDR ist federführend mit KiKA für die deutsche Beteiligung verantwortlich. Die Redaktion liegt bei Ulrike Ziesemer und Kerstin Heinrichs vom NDR und bei Steffi Warnatzsch-Abra von KiKA unter redaktioneller Mitarbeit von Stefanie Jung.Wer die große Show zum Junior ESC verpasst hat oder noch einmal erleben möchte, kann sie auf kika.de und im KiKA-Player sowie auf eurovision.de ansehen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://www.kommunikation.kika.de/) Bildmaterial steht auf der offiziellen Webseite junioreurovision.tv zum Download bereit.Pressekontakt:Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Str. 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5910143