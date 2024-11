Google führt einen neuen Generator ein, mit dem KI-Bilder direkt in Google Docs erstellt werden können. Das Feature wird allerdings nur für zahlende Nutzer:innen verfügbar sein. Google führt einen neuen Bildgenerator ein, der auf Gemini AI basiert. Wie The Verge berichtet, sollen sich mit dem neuen Tool visuelle Elemente direkt in Google Docs erstellen und einfügen lassen. Damit tritt der Tech-Konzern in die Fußstapfen von Microsoft, das die KI-basierte ...

