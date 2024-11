XRP schnappt sich Dogecoin - Überholt der Coin nun auch Solana?

Mit der Steigerung der letzten Tage konnte XRP seinen Kurs nicht nur um über 85 Prozent erhöhen, auch die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährung stieg auf 61,5 Milliarden US-Dollar und hat sich damit fast verdoppelt. Nachdem der Coin nun endlich über der 1 US-Dollar Marke gehandelt wird, konnte XRP den sechsten Rang der Weltrangliste zurückerobern und damit Dogecoin einholen, welcher aktuell 52,6 Milliarden US-Dollar an Market Cap vorweisen kann.

Kurs von XRP

Nach einer leichten Abkühlungsphase in der Nacht von Samstag auf Sonntag scheint die Kryptowährung am frühen Sonntagmorgen wieder an Fahrt aufzunehmen. So stieg der Coin zwischen sieben und acht Uhr um 3,8 Prozent, wodurch im 24-Stunden-Vergleich eine Steigerung von 11,6 Prozent erreicht werden konnte. Während am Samstagnachmittag ein Höchstpunkt von 1,23 US-Dollar erzielt wurde, fiel der Kurs bis in die frühen Morgenstunden auf knapp über einen US-Dollar.

Ein Jahres Chart von XRP zeigt endlich einen Anstieg, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/

Mit dem Abprallen von dieser Marke zeigt sich ein wichtiges Support-Level, welches auch psychologisch für die meisten Trader eine bedeutende Unterstützung darstellt. Nun steigt der Coin wieder, was auf eine erneute Rallye hoffen lässt.

Technische Analyse

Trotz des rasanten Anstiegs der letzten Tage sieht die Analyseplattform CoinCodex für die nächste Zeit ein eher moderates Wachstum des Tokens. Durch das anhaltende bullische Momentum mit 19 von 30 positiven Tagen im letzten Monat erwartet die Plattform einen Anstieg in den nächsten fünf Tagen auf den Bereich von 1,21 US-Dollar. Mit dem rasanten Anstieg zeigt sich ein deutliches Überschreiten der 50-Tage- und 200-Tage-SMA, welche sich beide im Bereich von 0,55 US-Dollar befinden. Der 14-Tage-RSI (Relative-Stärke-Index) liegt allerdings schon bei 92, was eine enorm überkaufte Situation darstellt.

Technische Daten und Preisaussichten von XRP, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Dennoch bleiben die Aussichten für XRP auch im Jahr 2025 positiv. CoinCodex erwartet, dass XRP im Bereich zwischen 0,72 und 3,23 US-Dollar gehandelt wird, wobei der Höhepunkt im April erwartet wird.

Wird nun auch Solana eingeholt?

Viele aus der XRP-Army erhoffen sich, dass der Kurs der Kryptowährung weiter exponentiell steigt und auch Solana eingeholt wird. Die aktuelle Betrachtung zeigt jedoch, dass dies schwierig werden könnte, da Solana als viertgrößte Kryptowährung mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 112,3 Milliarden US-Dollar aufweist. Während XRP in den letzten 24 Stunden 11 Prozent zulegen konnte, schaffte Solana ebenfalls eine 8-prozentige Steigerung, was jedoch in Relation zur Marktkapitalisierung einen deutlich höheren Kapitalzufluss bedeutet.

Angesichts des bisherigen Verlaufs von XRP in den vergangenen Monaten wird es aus jetziger Sicht schwierig, zur viertgrößten Kryptowährung aufzuschließen. Auch die Nummer fünf, BNB, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 92,9 Milliarden US-Dollar, womit XRP den Kurs auf mehr als 1,6 US-Dollar heben müsste, um sich diesen Rang zu sichern. Dies würde einen Kapitalzufluss von über 31 Milliarden US-Dollar bedeuten, was einer Verdreifachung innerhalb kürzester Zeit entspräche.

Memecoins führen den Markt an

Während gestern viele Blockchain-Projekte wie XRP deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, zeigen sich die Memecoins noch immer als stärkste Kraft bei den Kurssteigerungen. So schoss der Kurs von Bonk in den letzten sieben Tagen um 127 Prozent in die Höhe und erreicht aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 4 Milliarden US-Dollar und damit ein neues Allzeithoch. Mittlerweile werden 13 Coins unter den Top 100 Kryptowährungen durch Memecoins gestellt, was einen absoluten Höchststand darstellt. Aber auch kleinere, unscheinbare Kryptowährungen wie Fartcoin ($FARTCOIN) steigen mittlerweile in die Charts auf. Das junge Projekt verzeichnet seit dem 3. November eine Preissteigerung von 1441 Prozent.

Daher investieren immer mehr Anleger in Presales wie etwa Crypto All Stars ($STARS), um die lukrativen Anfangsphasen einer Kryptowährung zu nutzen.

Hier zu Crypto All Stars

Früh Investieren für maximalen Ertrag

Wer den Chart eines jungen Memecoins analysiert, sieht schnell, wie viel Potenzial in einem Einstieg bei niedrigem Kurs liegt. Wer etwa Fartcoin am 3. November zu einem Kurs von 0,0229 US-Dollar gekauft hat, kann mittlerweile aus 1.000 US-Dollar fast 15.000 US-Dollar realisieren. Hätte man drei Tage später für 0,07 US-Dollar 1.000 US-Dollar investiert, wäre der Wert "nur" auf 3.600 US-Dollar gestiegen.

Aus diesem Grund investieren derzeit viele Anleger in Crypto All Stars, da hier bereits Coins vor dem offiziellen Launch zu vergünstigten Preisen erworben werden können. Mit einem aktuellen Preis von 0,0015743 US-Dollar bietet sich eine gute Gelegenheit, in das Memecoin-Staking-Projekt zu investieren.

Dieser Coin setzt nicht allein auf seine Viralität, sondern kombiniert die Technologie des Multi-Token-Stakings auf ERC-1155 mit seinem Memecoin. Damit bieten die Entwickler memecoin-affinen Investoren die Möglichkeit, Token unterschiedlichster Blockchains in einem gemeinsamen Staking-Protokoll zu sperren und dafür großzügige Renditen zu erhalten. Das Staking des nativen $STARS-Tokens bietet aktuell noch immer eine API von 420 Prozent.

Zusätzlich bietet das Projekt die Möglichkeit, parallel zu Pepe, Dogecoin oder Bonk auch Stars-Tokens im Staking zu kombinieren. Je nach Verhältnis der Zusammenstellung können Anleger bis zum Dreifachen der Staking-Renditen erwirtschaften, was sich wohl kaum ein Investor eingehen lassen wird.

Mit diesem geschickten Mechanismus schaffen sie ein Umfeld, in dem die nativen $STARS-Tokens stark nachgefragt werden und das Staking das Ökosystem sichert. Somit erwarten viele Analysten, dass der Coin schnell in Marktkapitalisierung und Kurs wachsen wird und seinen Anlegern attraktive Renditen bietet.

Hier Crypto All Stars Token im Presale sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.