DAX: Auf der Stelle tretend Die aktuelle DAX-Analyse

An der grundsätzlichen Interpretation des Tageschart hat sich nicht viel geändert. Die Bullen müssen zunächst sicherstellen, dass sich der DAX über der SMA50 halten kann. Dann sollte es zügig über die SMA20 gehen und ein Tagesschluss über dieser Linie formatiert werden. Gelingt diese Bewegung, so würde sich das Chartbild entspannen, aber nicht aufhellen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX lösen und auch zügig und vor allem dynamisch aufwärtsschieben kann. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. natürlich die 20.000 Punkte gehen.

- geschrieben von Jens Chrzanowski - Berlin - DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 17.11.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat mehrfach versucht die SMA20 (aktuell bei 19.296 Punkten) zu überwinden, was aus dem Tageschart gut herauszulesen ist. Es ging zwar immer wieder über diese Durchschnittslinie, der DAX hat es aber nicht vermocht, sich auch darüber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA50 (aktuell bei 19.173 Punkten) zwar unterschritten, die Bullen konnten den DAX in der zweiten Wochenhälfte wieder...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.