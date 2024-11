Wochenausblick - Unternehmenszahlen und Konjunktur

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns ein ausgewogener Mix aus Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen, mit besonderem Fokus auf Einzelhandelsunternehmen und dem Tech-Giganten NVIDIA. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart bleibt es börsentypisch eher ruhig. Auf der Konjunkturseite veröffentlicht die Deutsche Bundesbank ihren Monatsbericht. Dieser fasst die Sicht der Bank auf aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Bedingungen zusammen. Spannend könnte für Anleger auch der G20-Gipfel 2024 werden. Dieser findet in diesem Jahr von Montag bis Dienstag in Rio de Janeiro statt und behandelt in der Regel finanzielle sowie wirtschaftliche Fragen.













Dienstag:



Am Dienstag kommt die Woche langsam in Fahrt. Gegen 11 Uhr veröffentlicht die EU den monatlichen Verbraucherpreisindex. Kanada zieht um 14:30 Uhr nach und gibt ebenfalls den Verbraucherpreisindex bekannt. Auf Unternehmensseite veröffentlichen einige große Konzerne ihre Quartalszahlen. An der Speerspitze steht der Einzelhandelsriese Walmart. Dieser veröffentlicht um 13 Uhr seine Quartalsergebnisse. Mit Lowes gibt ein weiteres US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen seine Zahlen bekannt. Des Weiteren geben das Medizintechnikunternehmen Medtronic und das deutsche Industrieunternehmen Thyssenkrupp Einblick in ihre Zahlen.











Mittwoch:



Der Mittwoch stellt sicherlich den Höhepunkt der Woche dar. Zunächst werden einige interessante Konjunkturdaten veröffentlicht. Für Deutschland wird gegen 8 Uhr der Erzeugerpreisindex bekannt gegeben. Ähnlich verhält sich das vereinigte Königreich, welches sowohl den Erzeugerpreisindex als auch den Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Spannend wird ebenfalls die Zinsentscheidung der People's Bank of China, vor allem im Hinblick auf die aktuell wirtschaftlich angespannte Lage. Auf Unternehmensseite veröffentlicht der KI-Riese NVIDIA gegen 22 Uhr nach Marktschluss seine Quartalszahlen. Nachdem die Aktie in den letzten Monaten einen beispielslosen Aufwärtstrend hinlegen konnte, bleibt es spannend ob das Unternehmen die hohen Erwartungen der Investoren erfüllen kann. Darüber hinaus veröffentlichen auch TJX, Palo Alto Networks und Target Corporation ihre Quartalsergebnisse.















Donnerstag:



Am Donnerstag wird es wieder ruhiger an den Märkten. Auf Konjunkturseite wird das Verbrauchervertrauen für die EU veröffentlicht. Auf Unternehmensseite geben das Softwareunternehmen Intuit sowie das Industrieunternehmen Deere & Company Einblick in ihre Zahlen.











Freitag:



Zum Freitag hin klingt die Woche entspannt aus. Deutschland gibt einerseits sein Bruttoinlandsprodukt bekannt, während das vereinigte Königreich seine Einzelhandelsumsätze veröffentlicht.







