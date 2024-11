Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 15. November organisierte Changan LCV seine Auftaktveranstaltung zur Markenstrategie und beschleunigte damit seine Transformation zu einer digitalen, intelligenten Nutzfahrzeugtechnologiemarke für neue Energien, mit dem Ziel, eine Fahrzeugmarke von Weltrang zu werden.Bei dem Event stellte Changan LCV seine erste digitale, intelligente Neue-Energien-Nutzfahrzeugarchitektur vor: K01. Zu den Innovationen gehören die Entkopplung von oben nach unten, Trennung von Software und Hardware und Schaffung einer Fahrzeug-Cloud-Integration. Damit erhalten Benutzer drei wesentliche Vorteile: intelligente Technologie, höchste Effizienz und einen schnellen Service.Im Vergleich zu herkömmlichen Architekturen verkürzt die K01-Plattform den Fahrzeugentwicklungszyklus um ein Jahr, reduziert die Energiekosten um 80 % und senkt die Betriebskosten. Die Plattform steigert die Effizienz der Fahrzeugproduktion um 30 %, während das Niederflurdesign und das kompakte Layout das Ladevolumen maximieren. Die "Golden Shield"-Batterie kann in nur 15 Minuten aufgeladen werden und bietet eine Reichweite von über 200 Kilometern. Das modulare Design ist flexibel und anpassbar, mit einem Skateboard-Chassis, das verschiedene Fahrzeugtypen aufnehmen kann, darunter leichte Pkw, Lkw und Pickups. Die K01-Plattform steht bereit für die Industrie, fördert die gemeinsame Entwicklung und eröffnet vorteilhafte Möglichkeiten für beide Seiten über die gesamte Wertschöpfungskette.Perspektivisch verfolgt Changan LCV das Ziel, den chinesischen Nutzfahrzeugmarkt anzuführen und bis 2030 zu einem der fünf weltweit führenden Unternehmen zu werden. In Zusammenarbeit mit den Nutzern wird Changan LCV daran arbeiten, die Zukunft der Marke für digitale intelligente Nutzfahrzeugtechnologie mit neuen Energien voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558874/image_5028817_21967125.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/changan-lcv-stellt-neue-markenstrategie-vor-und-ebnet-weg-fur-neue-ara-der-digitalen-intelligenten-und-energieeffizienten-nutzfahrzeugtechnologie-302307561.htmlPressekontakt:Jay Wen,Brand Manager,Changan LCV,wenjie1@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan LCV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177418/5910373