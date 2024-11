WIEN (dpa-AFX) - Weil die Fluglotsen des Bundesheeres in Österreich Überstunden abbauen mussten, wurde der Luftraum am Wochenende militärisch nicht überwacht. Die Eurofighter konnten nicht fliegen. Grund sei ein Mangel an Fluglotsen, sagte ein Sprecher des Bundesheeres der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Zuvor hatte die Zeitung "Krone" darüber berichtet.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat den Generalstab mit der Suche nach Alternativlösungen beauftragt. Problem ist nach Angaben des Heeres unter anderem die Bezahlung. Viele Fluglotsen wanderten zur Austro Control ab, weil sie bei der zivilen Luftraumkontrolle mehr verdienten. Unter anderem denkt das Heer nun über Prämien nach./oe/DP/jha