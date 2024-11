Politik/SPD (ots) -Nun grummelt es gewaltig - zunächst an der Basis, dann aus einzelnen Landesverbänden und jetzt offenbar auch in der Bundestagsfraktion. Klar, deren Mitglieder wollen möglichst wieder gewählt werden und ihnen dämmert, dass das mit Scholz - nun ja - schwierig wird. Der Wahl-Potsdamer hat 2021 eine Aufholjagd hingelegt. Doch nach diesen drei Jahren im Amt dürfte diese nicht zu wiederholen sein. Boris Pistorius will nicht der Königsmörder sein. Wenn er jedoch Spitzenkandidat werden soll, müssen sich seine Befürworter - und auch er - jetzt schnell und klar positionieren.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5910480