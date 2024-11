DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK/16. und 17. November 2024

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

T-Mobile gehört zu Opfern der chinesischen Hackergruppe - Kreise

Das Netz des US-Mobilfunkanbieters T-Mobile ist nach Angaben von Insidern Opfer eines großangelegten chinesischen Cyberspionageangriffs geworden. Hacker, die mit einem chinesischen Geheimdienst in Verbindung stünden, sei es gelungen, im Rahmen einer monatelangen Kampagne in das System von T-Mobile einzudringen, um die Handygespräche von hochrangigen Geheimdienstzielen auszuspionieren, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal.

Jeff Bezos schließt aktuelles Amazon-Aktien-Verkaufsprogramm ab

Die Verkäufe von Amazon.com-Aktien durch Gründer Jeff Bezos sind vorerst abgeschlossen. Bezos veräußerte in der vergangenen Woche Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Dollar. Seit Juli hat der Geschäftsmann Aktien seines Unternehmens im Wert von 5,1 Milliarden Dollar verkauft. Die Verkäufe waren Teil eines sogenannten 10b5-1-Plans. Bezos reicht regelmäßig solche Pläne ein. Bezos besitzt noch Amazon-Aktien im Wert von 213 Milliarden Dollar.

IPO/KNDS-Chef Haun hält Börsengang für "erwägenswerte" Option

Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS zieht einen Börsengang in Erwägung. "Wir gewinnen zunehmend den Eindruck, dass wir KNDS an die Börse bringen könnten", sagte Konzernchef Frank Haun im Interview mit der Wirtschaftswoche. Ein Börsengang sei "eine Option, über die letztlich unsere Eigentümer entscheiden. Ich halte sie für durchaus erwägenswert". Haun sieht eine Unternehmensbewertung "bei aktuell 7 bis 9 Milliarden Euro".

Tiktok-Eigner Bytedance bewertet sich mit rund 300 Mrd Dollar

Der chinesische Technologiekonzern Bytedance bewertet sich selbst nach Angaben von Insidern mit rund 300 Milliarden Dollar. Zu dieser Rekordbewertung sei es im Rahmen eines kürzlichen Rückkaufangebots gekommen, sagte Personen, die mit dem Angebot vertraut sind. Die Muttergesellschaft der populären Kurzvideoplattform Tiktok habe sich in den vergangenen Tagen an Investoren gewandt und ihnen mitgeteilt, dass sie Aktien zu einem Stückpreis von etwa 180 Dollar zurückkaufen wolle.

Russland attackiert Energiesystem der Ukraine massiv aus der Luft

Russland hat am Sonntag einen der schwersten Raketen- und Drohnenangriffe im Krieg gegen die Ukraine auf Städte des Nachbarlandes geflogen. In Teilen von mindestens drei Regionen wurde die Stromversorgung lahmgelegt, und in einigen Gebieten auch die Wasserversorgung. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski wurden etwa 120 Raketen und 90 Drohnen auf Ziele im ganzen Land abgeschossen. 144 der Flugkörpern seien abgefangen worden.

