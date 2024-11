Frankfurt (ots) -Ukraine-Krieg, Tragödien in Nahost, Trump-Wahl, Ampel-Aus. Wer bietet da Sicherheit? Wem kann man vertrauen? Die Grünen spüren, wie verbreitet diese Bedürfnisse sind. Sie versuchen, sich als Antwort darauf darzustellen. Mit einem Robert Habeck, der Orientierung geben soll. Eine Rolle, die ihm liegt. Und die seine Partei verändert. Daher klangen die Debatten auf ihrem Wiesbadener Parteitag anders als sonst. Konzepte zur linken Gesellschaftsveränderung oder Minderheitenthemen spielten keine große Rolle, Kontroversen wurden nicht offen ausgetragen. Verantwortung und Sicherheit - das waren die Begriffe, die am häufigsten fielen. Auch Klimaschutz ist für die Grünen nur ein Teil der globalen Sicherheit - wenngleich ein zentraler. Diese Partei hat nichts Sperriges mehr an sich. Sie ist zu einer Kraft geworden, die in der Lage ist, Anregungen aus der Zivilgesellschaft aufzugreifen und mit allen im demokratischen Spektrum Koalitionen einzugehen. Das ist in Zeiten des Populismus bemerkenswert.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5910484