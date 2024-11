Cardano fällt auf 0,72 $: ADA vor Bull-Run kaufen?

Mit einem Kursrutsch von rund 5 Prozent fällt Cardano (ADA) in den letzten 24 Stunden auf 0,72 US-Dollar. Dennoch verbleiben für die vergangene Handelswoche deutliche Kursgewinne von rund 17 Prozent. ADA baut wieder Momentum auf, obgleich nach dem Erreichen des Verlaufshochs bei 0,79 US-Dollar Gewinnmitnahmen folgten.

Mittelfristig könnte hier jedoch immer noch viel Potenzial vorhanden sein. Schließlich wird der native Coin der Layer-1-Blockchain im November 2024 noch rund 76 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem September 2021 gehandelt, während Bitcoin zuletzt schon Rekordhochs erreichte. Wer von einem erneuten Erreichen des Allzeithochs ausgeht, würde sein initiales Investment mindestens vervierfachen. Macht es also Sinn, ADA vor dem Bull-Run zu kaufen?

ADA scheitert an Widerstand: Jetzt wirklich in Cardano investieren?

Charttechnisch könnte ein Einstieg am aktuellen Kursniveau nicht wirklich sinnvoll sein. Denn ADA befindet sich direkt in einer wichtigen Widerstandszone, an welcher auch die Verlaufshochs aus dem Frühjahr 2024 liegen. Zugleich zeigt der RSI einen überkauften Zustand an, was eine Korrektur durchaus wahrscheinlicher macht. Entweder kühlt der Kurs weiter ab und ermöglicht einen günstigeren Einstieg oder Anleger könnten prozyklisch eine Position aufbauen, wenn der Ausbruch über den Widerstand erfolgreich gelingt.

Auch die folgenden Trader sehen eine Entscheidung voraus. So bildete sich im Stundenchart ein symmetrisches Dreieck, das in den kommenden Stunden aufgelöst werden dürfte. Sofern ADA hier nach oben ausbricht, könnte der Kurs bis auf 0,85 US-Dollar steigen. Mit diesem Momentum könnte sich die Rallye also fortsetzen. Auch insoweit scheint kurzfristig noch Abwarten die bessere Devise.

Cardano Alternative: Ist FLOCK jetzt besser als ADA?

Cardano hat sich als Pionier der Dezentralität im Altcoin-Sektor etabliert. Mit Plänen zur Einführung eines vollständig dezentralen Governance-Modells beabsichtigt das Netzwerk, die Entscheidungsprozesse vollständig in die Hände seiner Community zu legen. Dieser Schritt stellt eine Abgrenzung zu vielen Projekten dar, die trotz Blockchain-Technologie weiterhin zentralisierte Strukturen beibehalten.

Im Bereich der Meme-Coins hebt sich Flockerz seit November 2024 als innovativer Vorreiter ab, der ebenfalls einen stark dezentralen Anspruch verfolgt. Das Projekt hat eine dezentrale Organisation namens "Flocktopia" ins Zentrum seiner Strategie gerückt, bei der Token-Inhaber aktiv an der Weiterentwicklung teilnehmen können. Im Vergleich zu zentralisierten Meme-Coins, die oft von wenigen Entscheidern dominiert werden, verfolgt Flockerz einen demokratischen Ansatz, der die Community einbindet. Dieser Ansatz erinnert an Cardanos Fokus auf Dezentralität und könnte Flockerz zum Paradebeispiel für faire Meme-Coins im Jahr 2024 machen.

Ein zentrales Element des Projekts ist das "Vote-to-Earn"-Modell, das die aktive Beteiligung der Community belohnt. Teilnehmer, die an Abstimmungen teilnehmen, werden mit FLOCK Tokens incentiviert. Mit etwa 25 Prozent der Token-Allokation, die für dieses Belohnungssystem reserviert ist, und einer gleich großen Menge für Staking-Belohnungen, schafft Flockerz eine attraktive Grundlage für langfristige Bindung und Engagement. Insoweit lässt sich klar erkennen, dass die Community die meisten FLOCK Token erhält.

Durch die Kombination von viraler Attraktivität und einer durchdachten Governance möchte sich Flockerz in einer Nische positionieren. Mit einer aktuellen Rendite von rund 1000 Prozent APY im Staking und einem stufenweisen Preisanstieg während des Presales wird das Projekt für Early-Adopter noch schneller rentabel. Wer einen Meme-Coin sucht, der Einflussmöglichkeiten bereithält, wird bei Flockerz im November 2024 fündig.

