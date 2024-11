Berlin (ots) -Der Wahlkampf wird kurz und ungemütlich - nicht nur, weil er in der kalten Jahreszeit stattfindet. Einen Vorgeschmack liefern SPD und FDP. Nach Recherchen von "Zeit" und "Süddeutscher Zeitung" sollen die Liberalen den Ampel-Bruch wochenlang akribisch geplant haben. Codename: "Operation D-Day".Man kann sich vorstellen, wie der Erfinder des Wortspiels flachsend durch die Flure des Hans-Dietrich-Genscher-Hauses gelaufen ist. Die FDP, die das Land von der ungeliebten Ampel-Koalition befreit - so wie die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Nazi-Deutschland von Hitler. Dumm nur, wenn so etwas öffentlich wird. Denn selbstredend ist es Verharmlosung der Nazi-Diktatur, eine historische Unverschämtheit und zeugt vom Größenwahn, der in Teilen der FDP vorherrscht.Die SPD nutzte die Steilvorlage prompt: "Verantwortung als Fremdwort, Bösartigkeit als Methode", keilte etwa Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Nicht nur in der SPD, auch im Netz wurde FDP-Chef Christian Lindner harsch angegangen. Tenor: Der letzte Rest an Glaubwürdigkeit ist verspielt. Und Lindner selbst? Er reagierte kühl. "Wo ist die Nachricht?", blaffte er.Nachrichten gibt es einige: die Wortwahl des Projekts, die Detailtiefe der Planungen - und dass die FDP ein Problem mit Maulwürfen hat, die das alles kolportieren. Die Überraschung ist dennoch aufgesetzt. Natürlich hat sich die FDP-Spitze auf Szenarien vorbereitet. Die fortwährenden Provokationen gegen die Koalitionspartner zielten seit Wochen sichtbar in Richtung Ampel-Aus. Nach außen staatstragend auftreten, nach innen knallharte Parteipolitik verfolgen - das mag man verlogen finden. Die FDP hat das aber nicht exklusiv. Es ist politischer Alltag.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5910489