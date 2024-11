Michael Saylor heizt die Gerüchteküche an! Wird er bald erneut Bitcoins in Milliardenhöhe kaufen?

Es gibt wohl keinen Investor auf der Welt, dessen Name mehr für Legendenstatus und unerschütterlichen Optimismus im Kryptomarkt steht, wie der von Michael Saylor. Seit der CEO des Softwareherstellers MicroStrategy vor etwa 4 Jahren beschlossen hat, mit den Cash-Reserven des Unternehmens Bitcoins ($BTC) zu kaufen, ist viel passiert.

Nicht nur am Kryptomarkt, sondern auch für MicroStrategy. Denn diese geradezu brillante Entscheidung des CEOs hat das mäßig laufende Unternehmen in eine goldene Zukunft geführt. Es verwundert also wenig, dass Michael Saylor laut verschiedener Quellen bereits Gerüchte anheizt, in denen er neue Bitcoin-Käufe andeutet.

(Durch die hohen Bitcoin-Bestände hat das Unternehmen MicroStrategy in besonderem Maße von der Rallye der letzten Tage profitiert - Quelle: Tradingview.com)

Was deutet Michael Saylor da an?

Michael Saylor hat heute einen Tweet auf X (ehemals Twitter) gepostet, in dem er schreibt "saylortracker.com braucht noch mehr grüne Punkte". Was recht unscheinbar klingt, ist doch eine recht spektakuläre Aussage. Saylortracker.com ist nämlich eine Website, die alle Käufe von MicroStrategy trackt. Dabei listet die Seite auch auf, dass MicroStrategy mittlerweile 292.420 $BTC besitzt. Diese haben insgesamt mittlerweile einen Wert von 25,22 Mrd. US-Dollar. Der Profit des Investments beläuft sich dabei auf über 110 Prozent oder anders ausgedrückt 13,32 Mrd. US-Dollar!

https://twitter.com/saylor/status/1858133416102723888

Jeder grüne Punkt im Diagramm, das auf der Website dargestellt wird und das Michael Saylor heute geteilt hat, steht dabei für einen Bitcoin-Kauf von MicroStrategy. Zuletzt hat das Unternehmen am 11. November 27.200 $BTC im Wert von über 2 Mrd. US-Dollar gekauft. Die Ankündigung, dass die Website mehr grüne Punkte braucht, bedeutet übersetzt also, dass Michael Saylor gerne noch viel mehr Bitcoins kaufen möchte.

Und bei den Profiten des Investments, plus den fast 1.500 Prozent Gewinn, den die Aktie von MicroStrategy ($MSTR) seit dem ersten Kauf von Bitcoins im Jahr 2020 erzielt hat, ist der Plan, noch mehr zu investieren, nur zu verständlich. Sollte das tatsächlich geschehen, würde das den Kurs des Bitcoins wohl erneut stark nach oben treiben.

