Welche Coins jetzt kaufen? 5 Ideen für den Dezember 2024

Bitcoin kämpft am Sonntagabend mit der psychologischen Kursmarke von 90.000 US-Dollar, während einige Altcoins zuletzt schon deutlich anzogen. Der Gesamtmarkt wirkt im Jahr 2024 konstruktiv und könnte einen Bullenmarkt einleiten, der bis weit in das Jahr 2025 Früchte trägt. Dennoch geht es für Anleger aktuell vornehmlich darum, sich für den Dezember 2024 zu positionieren. Die folgenden fünf Coins könnten hier eine heiße Wahl für das Krypto-Portfolio sein.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) positioniert sich aktuell als eine neue Entwicklung im Bereich der Meme-Coins, indem es das bewährte Branding von PEPE mit moderner Blockchain-Technologie kombiniert. Mit einem Presale-Erfolg von 35 Millionen US-Dollar zählt PEPU zu den größten Projekten im letzten Quartal 2024. Das zugrundeliegende Konzept baut auf einer Ethereum-basierten Layer-2-Lösung auf, die schnelle und kosteneffiziente Transaktionen ermöglicht. Dieses technische Fundament hebt PEPU klar von traditionellen Meme-Coins ab. Ferner ist bei Pepe Unchained immer noch ein Einstieg im frühen Entwicklungsstadium möglich.

Das geplante Ökosystem von Pepe Unchained erstreckt sich über zahlreiche innovative Anwendungen. Eine dezentrale Börse soll den Handel vereinfachen, während ein Block-Explorer für Transparenz sorgt und das Vertrauen der Community stärkt. Mit einer integrierten Blockchain-Bridge wird zudem Interoperabilität gewährleistet, was die Reichweite des Netzwerks erheblich erweitert. Gleichzeitig sollen Analysetools die Nutzer befähigen, Trends und Aktivitäten innerhalb des Ökosystems detailliert zu verfolgen.

Für Entwickler bietet PEPU sogenannte Builder Grants, die Anreize für die Schaffung neuer dApps setzen. Dadurch wird eine lebendige Entwicklergemeinschaft gefördert, die das Potenzial der Plattform weiter ausbaut. Zudem vereinfacht das "Pepe's Pump Pad" den Einstieg in den Meme-Coin-Markt, indem es Nutzern ermöglicht, eigene Token mit minimalem technischen Aufwand zu starten.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz führt als Meme-Coin eine eigene DAO "Flocktopia" ein, die eine aktive Mitbestimmung der Token-Inhaber ermöglicht. In einer Branche, die oft zentralisierte Strukturen bevorzugt, setzt Flockerz mit seinem demokratischen Ansatz einen klaren Kontrapunkt. Token-Inhaber können nicht nur an Entscheidungen teilnehmen, sondern auch die Entwicklung des Projekts aktiv mitgestalten. Damit lässt sich im Jahr 2024 sogar Geld verdienen.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Flockerz ist das "Vote-to-Earn"-Modell. Dieses belohnt Nutzer für ihre Teilnahme an Abstimmungen mit FLOCK Tokens und schafft dadurch einen starken Anreiz für Engagement. Dieses Modell unterstreicht den Anspruch, die Community in den Mittelpunkt zu rücken, anstatt ausschließlich Entwicklerinteressen zu verfolgen. Gleichzeitig fördern 25 Prozent des Token-Angebots durch "Vote-to-Earn" das demokratische Prinzip des Projekts. Weitere 25 Prozent fließen in Staking-Belohnungen, um eine langfristige Bindung der Nutzer zu sichern.

Mit einer aktuellen APY von rund 1000 Prozent im Staking bietet Flockerz zusätzlich eine hohe Rendite für frühe Unterstützer. Da der Presale-Preis in wenigen Stunden steigt, könnten sich frühe Investitionen als besonders lohnend erweisen. Mit einem einfachen Token-Swap gegen ETH, USDT oder BNB bauen die Anleger schon jetzt Buchgewinne auf.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) erlebte in den letzten Tagen eine volatile Handelsphase. Während der Kurs heute auf 0,72 US-Dollar fällt, steht die Handelswoche mit einem Anstieg von 17 Prozent immer noch positiv da. Nach dem Hoch bei 0,79 US-Dollar folgten Gewinnmitnahmen, doch mittelfristig bleibt Potenzial bestehen. Der aktuelle Kurs liegt immer noch deutlich unter dem Allzeithoch von 3,10 US-Dollar aus 2021. Für Anleger, die an eine Rückkehr zu alten Höchstständen glauben, könnte ADA somit weiterhin interessant sein.

Kurzfristig jedoch befindet sich der Kurs in einer kritischen Phase. Eine wichtige Widerstandszone, kombiniert mit einem überkauften RSI, deutet auf eine mögliche Korrektur hin. Charttechnisch bildet sich zudem in kleineren Zeiteinheiten ein symmetrisches Dreieck, dessen Ausbruch eine Entscheidung bringen dürfte. Die Lage erfordert Geduld: Ein Ausbruch über den Widerstand könnte weiteres Momentum freisetzen. Möglicherweise bietet Cardano schon zeitnah das nächste Long-Setup.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars (STARS) setzt auf ein innovatives Konzept, das den Zugang zum Staking von Meme-Coins revolutionieren soll. Mit einem Raising Capital von mittlerweile rund 4 Millionen US-Dollar zeigt das Projekt eine massive, initiale Nachfrage. Dieses Konzept vereinfacht komplexe Prozesse und senkt technische Hürden, was insbesondere für Einsteiger attraktiv ist.

Das Zentrum des Projekts ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem, das das Staking diverser Meme-Coins in einem einzigen System ermöglicht. Dank der Nutzung des ERC-1155-Standards können Nutzer verschiedene Meme-Coins blockchainübergreifend in einem einzigen Smart Contract staken, ohne zwischen Wallets oder Blockchains wechseln zu müssen. Zum Start umfasst MemeVault elf beliebte Coins, darunter Shiba Inu und Floki.

Das Staking mit STARS ermöglicht aktuell Frühinvestoren Renditen von über 500 Prozent APY. Durch diese dualen Ertragsmöglichkeiten - sowohl durch das Staken kompatibler Meme-Coins als auch durch die direkte Nutzung von STARS - wird das Projekt noch interessanter. Der offizielle Launch ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Crypto All-Stars verbindet also Benutzerfreundlichkeit mit hoher Rendite und könnte dadurch im Dezember 2024 eine heiße Wahl sein.

Sui (SUI)

Erst vor wenigen Tagen erreichte SUI sein neues Allzeithoch. Die Dynamik in der jüngsten Marktphase verlief stark bullisch. Rund 25 Prozent Kursrendite stehen für die vergangenen sieben Tage zu Buche. So könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Demnach befindet sich SUI wieder in einem intakten Aufwärtstrend, der aus höheren Hochs und höheren Tiefs besteht. Insoweit könnten markttechnische Trader im Dezember 2024 eben bei SUI fündig werden.

$sui back in an technical htf uptrend again, higher lows and higher highs+ key level taken out already.



its gonna surprise a few ppl in the next weeks-months imo. pic.twitter.com/B7d0LyKfyu - Bluntz (@Bluntz_Capital) September 17, 2024

