Krypto-Experte erklärt: "Mein Kursziel für den Bitcoin liegt im Bullenmarkt bei 280.000 US-Dollar!"

Im Sommer hätten wohl nur wenige Anleger gedacht, dass der Bitcoin ($BTC) dieses Jahr noch an der Marke von 100.000 US-Dollar kratzen würde. Und doch ist es jetzt schon so weit. Mit einem Kurs von 89.611 US-Dollar und einem Allzeithoch bei 91.433,04 US-Dollar liegt der Bitcoin nur noch einen Katzensprung von der wichtigen Marke entfernt. D

Da das Jahr noch etwa 6 Wochen lang dauert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin noch 2024 auf über 100.000 US-Dollar ansteigt, sehr hoch. Doch dieses Kursziel könnte erst der Beginn einer viel stärkeren Rallye sein, wie der Analyst Crypto Rover heute auf X (ehemals Twitter) erklärte …

(Der Kurs des Bitcoins ist nicht mehr weit von der wichtigen Marke bei 100.000 US-Dollar entfernt - Quelle: Tradingview.com)

Wird der Bitcoin bis nächsten Sommer auf 280.000 US-Dollar ansteigen?

Natürlich weiß niemand genau, wie weit ein Bullenmarkt wirklich führen wird. Infolgedessen ist es nicht ganz leicht, ein genaues Kursziel zu nennen. Dennoch gibt es einige Analysten wie Crypto Rover, die sehr häufig mit ihren Prognosen nahe an der tatsächlichen Kursentwicklung liegen. Und mit seinem heutigen Tweet hat er seine über 800.000 Follower geradezu geschockt. Denn wie er erklärte, geht er davon aus, dass der Kurs des Bitcoins im nächsten Bull Run auf über 280.000 US-Dollar ansteigen könnte!

Ein Anstieg auf 280.000 US-Dollar pro Coin würde für den Bitcoin einen Run um über 211 Prozent bedeuten. Ein ambitioniertes Ziel, das aber angesichts der positiven fundamentalen Umstände wie dem vergangenen Halving, den Bitcoin-Spot-ETFs und nicht zuletzt natürlich der Präsidentschaft von Donald Trump zwar ehrgeizig, aber durchaus realistisch ist. Sollte der Bitcoin tatsächlich eine so gigantische Explosion hinlegen, würde wahrscheinlich der gesamte Kryptomarkt einen nie gekannten Boom erleben. Davon könnten vor allem innovative und stark nachgefragte Krypto-Projekte profitieren.

Ist dieser Coin das innovativste Krypto-Projekt im Jahr 2024?

Es gibt viele spannende Projekte auf dem Kryptomarkt. Doch nur wenige haben das Potenzial, ein ganzes Marktsegment für immer zu verändern. Besonders im Staking herrschte lange Zeit Stillstand, was sich aber zukünftig ändern könnte. War es bisher so, dass Anleger verschiedene Coins in verschiedenen Pools mit verschiedenen Protokollen und dApps staken mussten, könnte sich das bald ändern.

Denn bald wird das MemeVault-Ökosystem, ein neues Staking-Protokoll, von Crypto Allstars ($STARS) veröffentlicht. In diesem soll es künftig möglich sein, verschiedene große Coins in einem Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Das Einzige, was Anleger dafür benötigen, ist der $STARS-Token, was erklärt, weshalb der Token schon im Vorverkauf regelrecht explodiert.

(Die Hoffnung auf den MemeVault lassen den Vorverkauf von Crypto All-Stars regelrecht explodieren - Quelle: cryptoallstars.io)

Die Vorfreude vieler Anleger und Krypto-Wale auf den MemeVault ist groß. Da jeder dieser Anleger den $STARS-Token benötigt, um sein Portfolio zu staken, explodiert der Coin regelrecht. In den wenigen Wochen des bisherigen ICOs hat er schon 4,16 Mio. US-Dollar eingenommen. Auch die Community ist mit über 20.000 Anlegern auf X und Telegram schon stark.

Es sieht also gut dafür aus, dass Crypto All-Stars schon bald nach dem ICO explodiert, insbesondere dann, wenn der Bitcoin tatsächlich auf 280.000 US-Dollar ansteigt. Anleger können die Token jetzt noch günstig im ICO kaufen, allerdings findet bald die nächste Preiserhöhung statt, die frühen Käufern bereits einen ersten Buchgewinn einbringt.

