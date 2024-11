Toronto (ots/PRNewswire) -- Gesamteinnahmen, EBITDA und Nettogewinn: DeFi Technologies verzeichnete einen Gesamtumsatz von 24,2 Mio. CAD (ca. 17,8 Mio. USD) und 152,4 Mio. CAD (ca. 112,0 Mio. USD) für den am 30. September 2024 endenden Drei- und Neunmonatszeitraum und einen Nettogewinn von 24,9 Mio. CAD (ca. 18,3 Mio. USD) und 97,2 Mio. CAD (ca. 71,4 Mio. USD) für den am 30. September 2024 endenden Drei- bzw. Neunmonatszeitraum. Das Unternehmen meldet außerdem ein EBITDA von 26,2 Mio. CAD (19,3 Mio. USD) und 102,3 Mio. CAD (75,2 Mio. USD) für die drei bzw. neun Monate bis September 2024, was seine starke operative Leistung und sein robustes Umsatzwachstum widerspiegelt.- Erhebliches Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets Under Management, AUM): Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg seit dem 31. Dezember 2023 um 51,6 % auf ca. 770,5 Mio. CAD (570,8 Mio. USD) zum 30. September 2024, was auf günstige Marktbedingungen, die Einführung neuer Produkte und strategische Unternehmensmaßnahmen zurückzuführen ist, die das Handelsvolumen und die finanzielle Gesamtleistung verbesserten. Seit dem 30. September 2024 ist das verwaltete Vermögen weiter gestiegen und erreichte am 13. November 2024 ein Rekordhoch von 1,1 Mrd. CAD (785,4 Mio. USD).- 2024 Ausblick: Mit Blick auf die Zukunft rechnet DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresumsatz von etwa 198,6 Mio. CAD (141,5 Mio. USD), der durch das anhaltende AUM-Wachstum, die bevorstehende Einführung von ETPs und die Integration neuer Akquisitionen unterstützt wird, die darauf ausgerichtet sind, von den günstigen Bedingungen im Sektor der digitalen Anlagen zu profitieren. Darüber hinaus prüft das Unternehmen weiterhin zusätzliche Handelsmöglichkeiten für Defi Alpha.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DEFI") (CBOE: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).Kassenbestand und Finanzmittel- Bargeld und USDT-Saldo: Zum 30. September 2024 beliefen sich die Barmittel und USDT auf etwa 25,4 Mio. CAD (18,8 Mio. USD), gegenüber 6,8 Mio. CAD (4,2 Mio. USD) am 31. Dezember 2023.- Bestände des Treasury: Zum 30. September 2024 umfassten die Bestände des Unternehmens 204,3 BTC, 81,3 ETH, 246.683 ADA, 86.616 DOT, 5.745 SOL, 491 UNI, 433.322 AVAX und 2.755.203 CORE-Token, insgesamt etwa 36,3 Mio. CAD (26,9 Mio. USD).- Risikoportfolio: Die Investitionen wurden zum 30. September 2024 mit 45,1 Mio. CAD (33,2 Mio. USD) bewertet.Gesamtwert der Barmittel, des Treasury und des Risikoportfolios: 106,8 Mio. CAD (78,9 Mio. USD) zum 30. September 2024.Den aktuellen Stand der Bargeldbestände und der Bestände an digitalen Vermögenswerten zum 31. Oktober 2024 finden Sie hier.Substantielles Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM)- Das ETP-Geschäft von Valour wies zum 30. September 2024 ein AUM von 770,5 Mio. CAD (570,8 USD) aus, was einem Anstieg von 51,6 % gegenüber dem AUM vom 31. Dezember 2023 in Höhe von 508 Mio. CAD entspricht. Am 13. November 2024 erreichte Valour ein Rekordhoch von 1,1 Mrd. CAD (785,4 Mio. USD), was auf günstige Marktbedingungen, neue Produkte und strategische Maßnahmen zurückzuführen ist, die das Handelsvolumen und die finanzielle Leistung erhöhten.Highlights im Finanzbereich- Gesamteinnahmen: Die Gesameinnahmen beliefen sich in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 auf 24,2 Mio. CAD (17,8 Mio. USD) und in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 auf 152,4 Mio. CAD (112,0 Mio. USD), was eine deutliche Verbesserung gegenüber den Gesamteinnahmen von 6,0 Mio. CAD (4,4 Mio. USD) und 2 Mio. CAD (1,5 Mio. USD) für die entsprechenden Zeiträume im Jahr 2023 darstellt.- Nettogewinn: Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 auf 24,9 Mio. CAD (18,3 Mio. USD) und in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 auf 97,2 Mio. CAD (71,4 Mio. USD), was eine robuste operative Leistung widerspiegelt.- EBITDA: Das EBITDA betrug 26,2 Mio. CAD (19,3 Mio. USD) für die drei Monate bis zum 30. September 2024 und 102,3 Mio. CAD (75,2 Mio. USD) für die neun Monate bis zum 30. September 2024- Valour Staking/Lending & Managementgebühren: Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus dem Staking und der Verleihung von 8,8 Mio. CAD (6,5 Mio. USD) sowie Managementgebühren in Höhe von 2,0 Mio. CAD (1,5 Mio. USD).- DeFi Alpha Leistung: Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete DeFi Alpha 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) mit bisher null Verlusten, nachdem es im zweiten Quartal 2024 111,5 Mio. CAD (82,0 Mio. USD) erwirtschaftet hatte und in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 insgesamt 132,1 Mio. CAD (96,7 Mio. USD).- Reflexivity Research: Im dritten Quartal 2024 erzielte Reflexivity Research Forschungseinnahmen in Höhe von 261.741 CAD (192.400 USD) für die drei Monate bis zum 30. September 2024 und 1,1 Mio. CAD (810.197 USD) für die neun Monate bis zum 30. September 2024.Strategische und geschäftliche EntwicklungenAkquisitionen und Partnerschaften:- DeFi Technologies erwarb Stillman Digital Inc. und Stillman Digital Bermuda Ltd. (gemeinsam firmierend als "Stillman Digital"), einen führenden OTC-Desk und Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte mit einem Handelsvolumen von über 15 Mrd. USD seit 2021, davon allein 5 Mrd. USD im zweiten Quartal 2024.- DeFi Technologies und Professional Capital Management (unter der Leitung von Anthony Pompliano) haben sich zusammengetan, um in den schnell wachsenden US-Markt für börsengehandelte Fonds (ETF) einzusteigen und die dortigen Chancen zu nutzen.- DeFi Technologies und Zero Computing haben eine strategische Partnerschaft über die Integration von Validator-, Handels- und ZK-Infrastruktur angekündigt.ETPs und geografische Expansion- Valour kündigte eine wegweisende Absichtserklärung mit der Nairobi Securities Exchange und SovFi an, um Valour-ETPs in Afrika zu entwickeln und einzuführen.- Valour hat die Einführung des Valour NEAR ETP an der Spotlight Börse in Schweden bekannt gegeben.Fortschritte bei der Notierung an der NASDAQ:- DeFi Technologies hat das Formular 40-F bei der SEC in Verbindung mit seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq eingereicht.Erweitertes Treasury für digitale Vermögenswerte:- DeFi Technologies erweiterte seine BTC-Bestände und diversifizierte in Solana, CORE, Uniswap, Cardano, Avalanche, Polkadot und begann mit der Teilnahme am CORE DAO Staking.Kommentar des CEO:Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, erklärte: "Das Q3 2024 spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die DeFi Technologies auf dem Weg zu einem führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Assets gemacht hat. Mit einem Jahresumsatz von 152,4 Mio. CAD (112,0 Mio. USD) und einem Nettogewinn von 97,2 Mio. CAD (71,4 Mio. USD) gehören wir zu den wenigen profitablen börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor, was die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells und die Disziplin bei der Umsetzung unserer Strategie unter Beweis stellt. Diese beständige Rentabilität - kombiniert mit einer gestärkten Bilanz durch den Abbau von Schulden - ist die Grundlage, die es uns ermöglicht, Wachstumsinitiativen zu beschleunigen und noch größere Marktchancen wahrzunehmen.Wir haben Valour, unsere nun schuldenfreie Tochtergesellschaft, strategisch so positioniert, dass sie im Bereich des regulierten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten führend ist. Wir planen die Einführung neuer ETPs und führen Gespräche über die Expansion in wachstumsstarke Regionen wie Nordafrika, Asien und den Nahen Osten. Mit einer Produktpalette, die bis Jahresende auf 40 ETPs und bis Ende 2025 auf 100 ETPs anwachsen soll, ist der Weg von Valour klarer und überzeugender denn je. Diese Expansion öffnet die Tür für Millionen neuer Anleger, die über sichere, regulierte Kanäle in den Markt für digitale Vermögenswerte einsteigen können, und setzt uns an die Spitze der Demokratisierung des Zugangs zu digitalen Vermögenswerten weltweit.Die Übernahme und Integration von Stillman Digital unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines umfassenden Ökosystems. Indem das Unternehmen die Bereitstellung von Liquidität, die Ausführung von Handelsgeschäften und institutionelle Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in das eigene Haus holt, verbessert es seine Handelskapazitäten und ebnet den Weg für neue Einnahmequellen in den Bereichen Custody, Devisen und Eigenhandel. Diese Akquisition wird es DeFi Technologies ermöglichen, institutionellen Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten, während wir unseren DeFi Alpha Trading Desk mit Stillmans Expertise verstärken und unsere Reichweite auf zusätzliche, stark nachgefragte Märkte erweitern.Unser Optimismus für die Zukunft wird durch den starken Rückenwind der Branche gestärkt. Da der Bitcoin ein Allzeithoch erreicht hat, gehen wir davon aus, dass sich die anhaltende Wertsteigerung der Vermögenswerte in höheren Einnahmen für das Unternehmen niederschlagen wird. Darüber hinaus erwarten wir ein günstiges regulatorisches Umfeld mit dem Potenzial für eine kryptofreundliche Regierung in den USA, während wir auf unser Cross-Listing an der Nasdaq hinarbeiten. Diese Trends werden wahrscheinlich weiteres Interesse und Investitionen in den Markt für digitale Vermögenswerte auslösen, was den Wert unserer Angebote unterstreicht und unsere Führungsposition in der Branche stärkt.In einem Umfeld, in dem Marktschwankungen manche Investoren zögern lassen, sind wir stolz darauf, dass DeFi Technologies ein stetiges, substanzielles Wachstum erzielt hat. Unser verwaltetes Vermögen ("AUM") ist seit dem Markttief Ende 2022 um über 900 % gestiegen, was sowohl unsere Anpassungsfähigkeit als auch die steigende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten widerspiegelt. Dieses robuste Wachstum bei den verwalteten Vermögen und die zusätzlichen Erträge aus unserer DeFi-Alpha-Strategie unterstreichen unser Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung mit prognostizierten Einnahmen von 198,6 Mio. CAD (141,5 Mio. USD) im Jahr 2024.DeFi Technologies setzt einen neuen Standard im Bereich der digitalen Assets, indem es Stabilität, Innovation und Zugänglichkeit miteinander verbindet. Als Unternehmen an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten sind wir bestens gerüstet, um die Chancen zu nutzen, die sich in dieser sich rasch wandelnden Landschaft ergeben. Mit einer klaren Roadmap, einer soliden Finanzlage und einer wachsenden Produktpalette sind wir in der Lage, langfristig einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen und unser Engagement für die Zukunft des Finanzwesens fortzusetzen."Ausblick für Q4 2024:Der nachfolgende Ausblick ersetzt alle früheren Finanzprognosen des Unternehmens, stellt zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basiert auf einer Reihe von Annahmen und unterliegt einer Reihe von Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich bestimmter Risikofaktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen" und "Annahmen für den Finanzausblick" weiter unten.ValourDas Unternehmen hat seit dem ersten Quartal 2024 ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnet. Die ETPs von Valour haben seit den Markttiefs Ende 2022 einen Anstieg des verwalteten Vermögens um über 900 % verzeichnet, und auch das Handelsvolumen ist gestiegen. Die AUM von Valour beliefen sich zum 30. September 2024 auf etwa 770,5 Mio. CAD (570,8 Mio. USD) und zum 13. November 2024 auf ein Rekordhoch von 1,1 Mrd. CAD (785,4 Mio. USD) .Die Staking- und Darlehenserträge des Unternehmens, die Veränderungen bei Gewinnen und Verlusten aus digitalen Vermögenswerten und ETP-Verbindlichkeiten sowie die Managementgebühren sind eng mit den Kapitalzuflüssen für die ETPs von Valour und dem Preis der digitalen Vermögenswerte, die den ETPs von Valour zugrunde liegen, korreliert, der seit Ende 2023 weiter gestiegen ist. Darüber hinaus sind die Einnahmen aus Arbitrage und Liquiditätsbereitstellung in hohem Maße von der allgemeinen Marktaktivität und dem Umsatz in den börsennotierten ETPs von Valour abhängig. Das Unternehmen gründete außerdem im zweiten Quartal 2024 DeFi Alpha, das bis zum 30. September 2024 etwa 132,1 Mio. CAD (96,7 Mio. USD) erwirtschaftete. In Anbetracht dieser Faktoren wird der Jahresumsatz des Unternehmens für das Jahr 2024 auf ungefähr 198,6 Mio. CAD (141,5 Mio. USD) prognostiziert. Ein weiteres Wachstum des verwalteten Vermögens kann zu einem entsprechenden Anstieg der Erträge führen. Im dritten Quartal 2024 verdiente Valour 8,12 % der AUM an Staking- und Managementgebühren, basierend auf einem Staking von durchschnittlich 67 % der AUM von 753 Mio. CAD (537 Mio. USD). Mit dem jüngsten AUM-Wachstum, einem verbesserten Produktmix und einer starken Performance des Treasury-Portfolios des Unternehmens ist DeFi Technologies gut positioniert, um zusätzliches Umsatzwachstum zu erzielen.Für das vierte Quartal 2024 wird erwartet, dass neue ETP-Einführungen, ein stärkerer ETP-Mix und kontinuierliche Mittelzuflüsse in die ETPs von Valour zusammen mit zusätzlichen Handelsmöglichkeiten, die von DeFi Alpha identifiziert und ausgeführt werden, der Integration von Stillman Digital und Reflexivity und weiteren wertsteigernden Akquisitionen weiterhin zu den Erträgen des Unternehmens beitragen werden. Das Unternehmen strebt an, das Jahr mit etwa 40 ETP-Produkten abzuschließen, wobei für 2025 weitere 60 geplant sind, da wir von den günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen für das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte profitieren.Nasdaq-NotierungAm 16. September 2024 reichte das Unternehmen im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Stock Market ein Formular 40-F Registration Statement bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Die Börsennotierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq unterliegt weiterhin der Genehmigung der Nasdaq und der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, einschließlich des Formulars 40-F, das von der SEC für wirksam erklärt wurde. Das Unternehmen arbeitet weiter an seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq.ETPs und geografische ExpansionValour baut seine Produktpalette aktiv aus, um der weltweit steigenden Nachfrage nach regulierten digitalen Anlageprodukten gerecht zu werden. Valour bietet derzeit 28 ETPs an und will diese Zahl bis Ende 2024 auf 40 erhöhen, mit dem ehrgeizigen Ziel, bis Ende 2025 100 ETPs zu erreichen. Neben der Erweiterung seines Produktportfolios strebt Valour die behördlichen Genehmigungen für den Eintritt in neue Märkte an, darunter Nordafrika, Asien, der Nahe Osten und andere aufstrebende Regionen, um Anlegern in diesen Regionen einen sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten.DeFi-Alpha-StrategieDie DeFi-Alpha-Strategie hat sich als entscheidend für die Verbesserung der finanziellen Widerstandsfähigkeit des Unternehmens erwiesen. Nachdem im zweiten Quartal 111,5 Mio. CAD (82,0 Mio. USD) und im dritten Quartal 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) bei bisher null Verlusten erwirtschaftet wurden, hat dieser auf Arbitrage ausgerichtete Ansatz die Finanzlage des Unternehmens gestärkt, die Schuldentilgung erleichtert und die Umsetzung einer soliden Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte unterstützt. Das Unternehmen prüft weiterhin verschiedene Arbitragemöglichkeiten und unterstreicht damit sein Engagement für die Maximierung von Renditen bei gleichzeitiger Risikominderung in einer volatilen digitalen Vermögenslandschaft.Beseitigung der VerschuldungZum 16. Oktober 2024 hat Valour alle ausstehenden Schulden erfolgreich beglichen. Dieser Erfolg gipfelte in einer abschließenden Rückzahlung von 5,5 Mio. CAD (4 Mio. USD) am 16. Oktober 2024, wodurch sich der Schuldenabbau seit Mai auf insgesamt 36,5 Mio. USD beläuft.Dieser Meilenstein unterstreicht die solide Finanzlage von Valour und den disziplinierten Ansatz beim Kapitalmanagement. Mit einer schuldenfreien Bilanz ist Valour nun in der Lage, seine Ressourcen effektiver für Wachstum und Innovation einzusetzen und sich als führendes Unternehmen im Bereich zugänglicher digitaler Anlagelösungen weiter zu etablieren.Während Valour nun schuldenfrei ist, verbleibt DeFi Technologies ein verbleibender Darlehenssaldo von 8,1 Mio. CAD (6 Mio. USD) bei Genesis Global Capital LLC ("Genesis"). Es wird erwartet, dass dieser Saldo nach Abschluss des Konkursverfahrens von Genesis aufgelöst wird, was die strategische Finanzlage von DeFi Technologies weiter verbessern wird.Wichtig ist, dass der Schuldenabbau ohne die Ausgabe neuen Eigenkapitals oder die Aufnahme zusätzlicher Schulden erreicht wurde, was das disziplinierte Cashflow-Management des Unternehmens unterstreicht. Diese Verringerung der Zinsverbindlichkeiten erhöht die Flexibilität von DeFi Technologies, um aufkommende Einnahmequellen im Bereich der digitalen Assets zu nutzen.Integration von Stillman DigitalDeFi Technologies hat erfolgreich Stillman Digital übernommen, einen führenden Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte mit einem Handelsvolumen von über 20 Mrd. USD seit 2021, davon allein 5 Mrd. USD im zweiten Quartal 2024. Stillman Digital ist auf die elektronische Handelsausführung, das Market Making und den OTC-Blockhandel spezialisiert und bietet institutionellen Kunden eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte an.Diese Akquisition steht in direktem Einklang mit den strategischen Zielen von DeFi Technologies, die Handelskapazitäten zu erweitern und den Kundenstamm und die Einnahmeströme zu diversifizieren. Durch die Internalisierung der Handelsströme von Portfoliounternehmen wie Valour wird DeFi Technologies das Know-how von Stillman Digital nutzen, um seine globalen Aktivitäten zu stärken und zu erweitern. Darüber hinaus stärkt die Übernahme die institutionelle Wachstumsstrategie von Stillman Digital, indem sie Zugang zum Netzwerk, zur Bilanz und zu den Vertriebskanälen von DeFi Technologies bietet.Für die Zukunft plant Stillman Digital, mit Unterstützung von DeFi Technologies in neue Geschäftsbereiche zu expandieren, darunter Custody, Foreign Exchange und Proprietary Trading. Es wird erwartet, dass diese neuen Segmente ein bedeutendes zukünftiges Wachstum vorantreiben werden, indem sie das etablierte Fachwissen von Stillman Ditigal und die weitreichende Reichweite von DeFi Technologies nutzen.Für das Jahr 2024 rechnet Stillman Digital mit einem Umsatz von ca. 6,7 Mio. USD (9,3 Mio. CAD) und einer Nettomarge von ca. 50 %, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 127 % in den letzten zwei Jahren entspricht (ein Anstieg von 230 % von 2022 bis 2023, gefolgt von einem Anstieg von 25 % von 2023 bis 2024). Dieses Jahr war entscheidend für die Konsolidierung des Wachstums, die Einführung von Stillman Digital Bermuda, um internationale Kunden zu bedienen, und die Implementierung wichtiger technologischer Upgrades, die die Wettbewerbsfähigkeit im Jahr 2025 verbessern werden. Diese Upgrades werden voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in Betrieb gehen und die Infrastruktur für künftiges Wachstum schaffen.Mit der Unterstützung von DeFi Technologies wird die Wachstumsrate von Stillman Digital im Jahr 2025 voraussichtlich weiter steigen, da das Unternehmen beginnt, das Vertriebsnetz von DeFi zu nutzen, das durch die Unterstützung von Partnern bei der Geschäftsentwicklung verstärkt wird.Telefonkonferenz zu den ErgebnissenDer Webcast von DeFi Technologies zum 3. Quartal 2024 beginnt am Freitag, den 15. November 2024 um 12:00 p.m. ET.Um sich für den Live-Webcast zu registrieren, besuchen Sie bitte diesen Link: https://zoom.us/webinar/register/WN__QSot0GtTC-06IIyrkLIZgErgänzende Materialien und künftige MitteilungenDas Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.Analysten-Berichterstattung über DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte über DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Kommende Konferenzen und Veranstaltungen19. und 20. November 2024: Roth 13th Annual Technology Conference, New York CityMittwoch, 11. Dezember 2024: Benchmark 13th Annual Discovery One-on-One Investor Conference, New York CityNicht-IFRS- und andere FinanzkennzahlenZur Ergänzung des Konzernabschlusses des Unternehmens, der in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ("IFRS") erstellt und dargestellt wird, verwendet das Unternehmen die Nicht-IFRS-Kennzahl EBITDA, um zusätzliche Informationen bereitzustellen, die den Anlegern helfen sollen, die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens zu verstehen. Das EBITDA ist keine anerkannte Kennzahl für die Finanzdarstellung nach IFRS, hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen börsennotierten Unternehmen vorgelegt werden.Das EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die definiert ist als Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte und sonstige immaterielle Vermögenswerte.Die hier verwendeten Nicht-IFRS- und anderen Finanzkennzahlen sind als Ergänzung zu den entsprechenden, nach IFRS berechneten Kennzahlen zu sehen und nicht als Ersatz oder Vorzug gegenüber diesen. Eine Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den nachstehenden Finanztabellen.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Product, "ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognose des Unternehmens, die Umsatzgenerierung durch DeFi Alpha, die Integration von Reflexivity Research und Stillman Digital, die Wertsteigerung der Preise für digitale Vermögenswerte, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq, Investitionen und Beteiligungen im Sektor der digitalen Vermögenswerte; zukünftige Kooperationen und Partnerschaften; Entwicklung von ETPs; geografische Expansion des Unternehmens; Übernahme durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; und die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch die Börsen, die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research und Stillman Digital erfolgreich zu integrieren und auszubauen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Digital-Asset-Sektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Annahmen zum FinanzausblickDie finanziellen Aussichten für die Einnahmen des Unternehmens basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter Annahmen in Bezug auf Inflation, Änderungen der Zinssätze, Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte, aktuelle und prognostizierte Marktpreise für digitale Vermögenswerte, insbesondere die den ETPs des Unternehmens zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, die Fähigkeit des Unternehmens, Staking- und Darlehenserträge aus den vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerten zu erzielen, die Fähigkeit von DeFi Alpha, Erträge aus der überschüssigen Liquidität des Unternehmens zu generieren und wertsteigernde Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen, die vom Unternehmen aus dem Staking und der Darlehensvergabe erzielten Erträge, die Erträge aus den vom Unternehmen eingenommenen Managementgebühren, die laufenden Abonnements von Reflexivity Research, die Handelsvolumina von Stillman Digital, die erfolgreiche Umsetzung technologischer Upgrades bei Stillman Digital, das Interesse der Verbraucher an den ETPs von Valour, Wechselkurse und andere makroökonomische Bedingungen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf ETPs und digitale Vermögenswerte in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, die Einführung zukünftiger ETPs, "Black Swan Events" in der Branche für digitale Vermögenswerte, Wettbewerber, die konkurrierende ETP-Produkte anbieten, und die Marktakzeptanz der ETP-Angebote des Unternehmens. Die Finanzprognose des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellt eine vorausschauende Information dar und sollte in Verbindung mit der obigen Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen gelesen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: makroökonomische Faktoren, die sich auf die Branche der digitalen Vermögenswerte auswirken, darunter Inflation, Änderungen der Zinssätze, Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; Volatilität der digitalen Vermögenswerte und Schwankungen des Marktwerts digitaler Vermögenswerte; Wechselkursschwankungen; jede Pandemie wie die COVID-19-Pandemie oder das Mpox-Virus; Betrug, Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit von Einzelpersonen in der Branche der digitalen Vermögenswerte; ein negatives regulatorisches Umfeld in Bezug auf digitale Vermögenswerte; die russische Invasion in der Ukraine und die Reaktionen darauf; der Israel- Hamas-Krieg und die Reaktionen darauf; die Unfähigkeit des Unternehmens, Käufer für seine ETPs zu gewinnen; der Rückgang des verwalteten Vermögens (AUM) infolge des Verkaufs der ETPs des Unternehmens durch die Anleger oder eines Wertverlusts der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte; die Unfähigkeit von Valour, attraktive ETPs auf den Markt zu bringen; die Unfähigkeit von Valour, den ETP-Absatz zu steigern; die Unfähigkeit des Unternehmens, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer kleinen Anzahl von Depotbanken und Marktteilnehmern, die seine ETP-Programme betreiben; Rückgang der Abonnentenzahlen von Reflexivity Research; Rückgang der Anzahl von Transaktionen oder Gebühren, die von Stillman Digital generiert werden; die Fähigkeit des Unternehmens, Verstöße gegen die Informationssicherheit oder andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern und zu bewältigen; die Fähigkeit des Unternehmens, sich gegen Wettbewerber durchzusetzen; strategische Beziehungen zu Dritten; Änderungen an Technologien, auf die ETPs beim Kauf und Verkauf angewiesen sind; die Fähigkeit von Valour, ETPs in Gerichtsbarkeiten zu vertreiben, in denen das Unternehmen derzeit nicht tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, unser geistiges Eigentum zu erwerben, zu erhalten und zu schützen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Akquisitionsstrategie umzusetzen; die Liquidität und Kapitalausstattung des Unternehmens; anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Vorschriften; Änderungen der Steuergesetze und ihrer Anwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebs-, Marketing- und Supportkapazitäten und -fähigkeiten zu erweitern; sowie die Aufrechterhaltung unseres Kundenserviceniveaus und unseres Rufs. Der Zweck der zukunftsgerichteten Informationen besteht darin, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu geben, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, geschäftsführender Direktor, ir@defi.tech, (323) 537-7681Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2558509/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Q3_2024.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2558555/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Inc__Announces_Q3_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-gibt-die-finanzergebnisse-fur-q3-2024-bekannt-jahresumsatz-von-152-4-mio-cad-112-0-mio-usd-ebitda-von-102-3-mio-cad-75-2-mio-usd-und-nettogewinn-von--97-2-mio-cad-71-4-mio-usd-und-bemerkenswert-302307833.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5910503