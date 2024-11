Solana Prognose: Erst neues Allzeithoch oder Korrektur?

Während sich der SOL-Coin nahe an sein Allzeithoch bewegt, stellt sich die Frage, ob dieses schon mit der aktuellen Bewegung überschritten werden kann. Daher fassen wir im Folgenden einmal die fundamentalen Aspekte zusammen und führen eine Chartanalyse durch, um eine bessere Einschätzung zu erhalten.

Solana konnte sich zuletzt hervorragend entwickeln

In der letzten Zeit gab es einige positive Aspekte, welche Solana angetrieben haben. Dazu zählte insbesondere die Anklage von Gary Gensler, dem SEC-Vorsitzenden in 18 US-Staaten und die positive Entscheidung der Richterin Phyllis im XRP-Gerichtsfall sowie die Wiederaufnahme des Handels bei Robin Hood.

Zudem soll durch die Wahl von Donald Trump und seiner kryptofreundlichen Regierung auch ein Unterstützer von Kryptowährungen als Nächstes ins Amt des SEC-Vorsitzenden kommen. Somit steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit einer früheren Genehmigung der Solana-Spot-ETFs, welche bereits in Brasilien zugelassen wurden.

Dies haben auch die Analysten von VanEck in einer ihrer jüngsten Analysen erneut hervorgehoben, welche Wellen im Kryptoraum geschlagen und den Optimismus der Investoren angetrieben hat. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich der SOL-Coin mittlerweile sehr nahe seinem Allzeithoch befindet, welches wie eine Art Magnet wirkt.

Jetzt $SOL zum niedrigsten Preis kaufen!

TVL von Solana | Quelle: DeFiLlama

Aber auch die On-Chain-Daten von Solana entwickeln sich hervorragend. Vornehmlich ist der TVL in letzter Zeit steil gestiegen und konnte wieder mehr als 7,87 Mrd. USD erreichen, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 1.253 % entspricht. Ebenso hat die Anzahl der Transaktionen, die der täglich aktiven Wallets und die Gebühreneinnahmen deutlich zugenommen. All dies ist auf die fortschrittliche Technologie zurückzuführen.

Unter den führenden 100 Kryptowährungen sind heute insbesondere die des Solana-Ökosystems gestiegen. So waren es neben SOL mit 10,14 % auch deren führende dezentrale Kryptobörse Raydium mit 25,43 % sowie deren Memecoins Bonk mit 11,83 %, Popcat mit 10,20 % und cat in a dogs world mit 7,12 %.

Mit diesem Anstieg konnte sich der SOL-Coin vorerst von den beiden wichtigen Fibonacci-Retracements bei 204,59 USD und 211,84 USD lösen. Somit hat sich Solana weiter an das Allzeithoch in Höhe von 260,06 USD bewegt, von dem der Coin nun noch 8,74 % entfernt ist, während es bei dem größten Konkurrenten Ethereum noch immer 37,18 % sind.

Die wichtigsten Widerstände wurden für Solana aus dem Weg geräumt, sodass jetzt vor allem noch das AZH überwunden werden muss. Allerdings stellt sich die Frage, ob dies nun überhaupt schon gelingen kann.

Jetzt nächste Wallet-Generation nicht verpassen!

Steigt Solana erst auf ein neues Allzeithoch oder erfolgt zuerst die Korrektur?

Der SOL-Coin befindet sich im Tageschart mit einem RSI von 74 im überkauften Bereich. Darüber hinaus hat der Indikator eine bärische Divergenz ausgebildet, welche bisher nicht nach unten aufgelöst wurde. Somit nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur zu.

Über die vergangenen 24 Stunden haben Short-Investoren mit Solana Verluste in Höhe von 17,83 Mio. USD erlitten, sodass ein paar Bären erst mal aus dem Markt getrieben wurden. Allerdings hat zuletzt die Inflationsrate in den USA wieder angezogen und die Sorgen um eine höhere Verteuerungsrate aufgrund der Trump-Politik zugenommen.

Somit würde die amerikanische Notenbank vorerst weniger Zinssenkungen durchführen, womit nicht so schnell Liquidität in die Märkte gelangt, wie sich einige erhofft haben. Aber auch der Black Friday hat historisch mit seinem Weihnachtskaufrausch nicht wenige Menschen abgelenkt und zu Verlusten bei Kryptowährungen geführt.

Die etwas einseitige Positionierung von Solana könnte in diesem Bullenmarkt zum größten Vorteil werden. Denn gerade die Memecoins haben in diesem Jahr das meiste Interesse auf Plattformen wie CoinMarketCap und die höchsten Kursgewinne verzeichnet. Dies nützt wiederum Solana, da die Chain das führende Memecoin-Launchpad beherbergt.

Mittlerweile werden mehr als 91 % aller neuen Kryptowährungen auf Solana erstellt, allerdings handelt es sich bei den meisten von ihnen um Memecoins. Diese erreichen in mehr als 90 % der Fälle am ersten Tag schon ihren Volumenrekord und werden durchschnittlich nach einem Jahr aufgegeben.

Jetzt beste Wallet entdecken!

Anteil der neu gestarteten Coins nach Blockchain | Quelle: The Block

Da der Memecoin-Superzyklus nicht ewig anhalten wird, könnte Solana danach schnell starke Verluste erleiden. Vorerst scheinen aber genau diese Coins am beliebtesten zu sein und daher SOL zusätzlich anzutreiben.

Spätestens nach dem Erreichen des Allzeithochs rechnen wir vorerst mit einer stärkeren Korrektur von rund 35 % bis auf einen Preis von rund 170 USD. Sollten Sie schon in Solana investiert haben, empfehlen wir ein Halten. Alle an SOL Interessierte sollten hingegen eher auf eine Korrektur warten und frühestens bei 212 USD nachkaufen.

Die Prognose ist nicht in Stein gemeißelt, aber derzeit sieht das Orderbuch etwas bärischer aus, was alles auch mit der Überhitzung von Bitcoin auf eine Korrektur verweist. Dennoch sollten sich Investoren auch darauf einstellen, dass es jederzeit zu einem sprunghaften Anstieg bis auf das Allzeithoch kommen kann, sodass günstigere Nachkäufe nicht garantiert sind.

Jetzt vielseitigste Wallet entdecken!

Flockerz will einen besonders langfristigen Memecoin entwickeln

Wie bereits erwähnt, werden die meisten Memecoins schnell wieder aufgegeben. Denn viele Memetoken stammen von Anfängern, welche nicht über ausreichend Kapital oder Erfahrungen verfügen. Andere hingegen erzielen so schnell ein großes Vermögen, sodass sie sich anderen Dingen widmen und das Interesse verlieren.

Dies soll sich nun allerdings durch den besonders dezentral verwalteten Memecoin von Flockerz ändern. Denn dieser wird über eine DAO verwaltet, bei der jeder Tokeninhaber Stimmrechte erhält, um somit über unter anderem die Tokenomics, die Roadmap, die Förderprogramme und einiges mehr zu abzustimmen.

Auf diese Weise soll das Wissen, das Kapital, die Motivation und die Macht der Gemeinschaft gebündelt und genutzt werden, um mehr zu erreichen. Dabei macht es sich auch die förderlichen psychologischen Effekte der Narrative und von Gruppendynamiken zunutze, wie stärkere Identifizierung mit dem Projekt und daher auch eine größere Motivation.

Zudem können demokratisch definierte Ziele und Wertmaßstäbe besser von Individuen akzeptiert werden, wenn das Kollektiv sie festlegt, anstelle einer korrupten und egoistischen Minderheit. Somit zeichnet sich Flockerz durch eine besonders große Fairness und ein außergewöhnliches Gemeinschaftsgefühl aus, was gerade für die als Community-Coins bekannten Memetoken ein großer Vorteil sein kann.

Jetzt Memecoin-DAO entdecken!

Das Team von Flockerz führt außerdem das Vote-to-Earn-Verfahren ein. Dies zahlt den Umfrageteilnehmern für ihre Bemühungen $FLOCK-Coins als Belohnungen. Somit werden leichter Menschen zur Teilnahme bewegt und gute Ideen gefunden, welche die Gemeinschaft als wertvoll erachtet.

Mit seiner Transparenz, Sicherheit und Effizienz kann die Technologie auch schnell für andere Geschäftsmodelle genutzt werden, wie dezentrale Umfragen, direkte Demokratie und vor allem das kürzlich von Vitalik Buterin, einem Ethereum-Mitbegründer, vorgestellte Konzept von InfoFi, bei dem Nutzer für korrekte Prognosen Kryptowährungen erhalten.

Noch können Interessierte besonders früh in den Flockerz einsteigen, da es sich derzeit im Vorverkauf befindet. Für weniger als zwei Tage und 14 Stunden werden die $FLOCK-Coins noch für 0,006053 USD angeboten. Aufgrund des eingebauten Preiserhöhungsmechanismus finden jedoch kontinuierlich Preiserhöhungen statt, sodass sich Interessierte beeilen sollen.

Jetzt in Flockerz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.