DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 18. November

=== 08:00 DE/Baugenehmigungen *** 09:00 JP/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Handling inflation pressures and volatility, increasing resilience" *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week (10:00 Panel mit Deutsche-Bank-Chef Sewing und Commerzbank-Chefin Orlopp) *** 09:30 IT/Enel SpA, Capital Markets Day *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 14:00 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz der Banca d'Italia *** 15:00 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Finanzausschuss des EP 18:00 BR/Bundeskanzler Scholz, Statement am Rande des G20-Gipfels, Rio de Janeiro 18:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Trading Statement *** 19:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zu "Les enjeux économiques et humains d'une ère en mutation" - AZ/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an 29. UN-Weltklimakonferenz (COP29), Baku - BR/Beginn G20 Gipfel in Rio de Janeiro (bis 19.11.) - BR/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am G20-Gipfel in Rio de Janeiro, Brasilien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

