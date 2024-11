FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Trendsuche im Dax setzt sich fort: Nach zuletzt starken Schwankungen ohne Kursgewinne dürfte der deutsche Leitindex am Montag im Plus starten. Rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxiert der Broker IG den Dax 0,3 Prozent höher auf 19.274 Punkten.

In der Vorwoche hatte es bereits zweimal so ausgesehen, als starte die Jahresendrally. Letztlich ging den Käufern jedoch immer schnell die Luft aus, und das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten blieb noch auf Abstand. In den USA korrigierten die Indizes zuletzt ihre Gewinne nach der Wahl deutlich.

Auftrieb kommt am Morgen vor allem aus China, wo die Märkte positiv auf eine Geldspritze der Zentralbank reagierten. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte derweil, auch mit der künftigen US-Regierung unter Donald Trump zusammenarbeiten zu wollen./ag/zb