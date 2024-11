Emittent / Herausgeber: Acolin Fund Services AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fonds

Acolin Gruppe übernimmt Accelerando Associates (News mit Zusatzmaterial)



18.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Acolin Gruppe übernimmt Accelerando Associates



Zürich, London, Frankfurt, Valencia, 18.11.2024. - Acolin Gruppe übernimmt Accelerando Associates in Spanien und Deutschland, um ihr Dienstleistungsportfolio weiter zu stärken und den Bereich Third-Party-Marketing auszubauen. Acolin ist ein führender Anbieter von cross-border Fondsvertriebsdienstleistungen und gibt heute die Übernahme von Accelerando Associates (Accelerando) bekannt. Accelerando ist ein führendes, unabhängiges Beratungsunternehmen, welches Asset Managern weltweit strategische Beratung und Analysen zu allen Aspekten des europäischen Fondsvertriebs sowie Dienstleistungen für Third-Party-Marketing (TPM) auf dem deutschen Markt bietet. Wichtigste Gründe für die Übernahme: Grössere globale Reichweite und Dienstleistungen: Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten von Acolin, neue Märkte zu erschliessen, indem die internationale Präsenz und die etablierten Netzwerke von Accelerando genutzt werden. Die kombinierte Expertise wird Acolin in die Lage versetzen, eine breitere Palette von Dienstleistungen anzubieten. Sie wird es Asset Managern ermöglichen, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu wachsen und zu bestehen.



Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten von Acolin, neue Märkte zu erschliessen, indem die internationale Präsenz und die etablierten Netzwerke von Accelerando genutzt werden. Die kombinierte Expertise wird Acolin in die Lage versetzen, eine breitere Palette von Dienstleistungen anzubieten. Sie wird es Asset Managern ermöglichen, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu wachsen und zu bestehen. Verbessertes Vertriebs-Consulting: Das Vertriebs-Consulting von Accelerando ist eine hervorragende Erweiterung der bestehenden Vertriebsdienstleistungen von Acolin. Durch die Kombination von Accelerandos vorausschauendem Ansatz und datengestützten Analysen mit Acolins etabliertem Angebot für das Management der Vertriebsinfrastruktur profitieren Kunden von einer erhöhten Transparenz, gezielten Vertriebsstrategien und einer optimierten Marktpositionierung.



Das Vertriebs-Consulting von Accelerando ist eine hervorragende Erweiterung der bestehenden Vertriebsdienstleistungen von Acolin. Durch die Kombination von Accelerandos vorausschauendem Ansatz und datengestützten Analysen mit Acolins etabliertem Angebot für das Management der Vertriebsinfrastruktur profitieren Kunden von einer erhöhten Transparenz, gezielten Vertriebsstrategien und einer optimierten Marktpositionierung. Erweitertes Tied-Agent-Angebot: Die TPM-Dienstleistungen von Accelerando werden nahtlos in das Tied-Agent-Modell von Acolin integriert und bieten den Kunden eine noch leistungsfähigere Plattform, um neue Märkte zu erschliessen und Kontakte zu Vertriebspartnern zu knüpfen, wodurch weitere Umsatzsteigerungen ermöglicht werden. Diese strategische Ergänzung wird Asset Managern helfen, sich im regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ihre Markteintrittsstrategien mit der Unterstützung von Experten zu optimieren. Management-Perspektiven: "Wir freuen uns sehr, die Accelerando Associates in der Acolin Gruppe begrüssen zu dürfen", berichtet Theo Splinter, CEO von Acolin. "Wir sind tief beeindruckt von der Qualität und Langlebigkeit des Kundenbestands von Accelerando und dem unermüdlichen Engagement gegenüber den Kunden. Die Expertise von Accelerando im Bereich Third-Party-Marketing und die innovativen Lösungen im Bereich des Vertriebs-Consultings sind wertvolle Ergänzungen, die unser Dienstleistungsangebot im Fondsvertrieb deutlich bereichern werden. Diese Akquisition passt perfekt zu unserem Bestreben, umfassende und integrierte Dienstleistungen anzubieten, die unseren Asset Management-Kunden helfen, neues Anlegerpotenzial und Erfolg auf den globalen Märkten zu erschliessen." Philip Kalus, Gründer und CEO der Accelerando Associates, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über den Eintritt in die Acolin Gruppe. Wir haben nicht nach einem Käufer gesucht. Die Geschäftsführung von Acolin hat aber hervorragend argumentiert, warum sie die Kräfte bündeln wollen und welche Möglichkeiten die kombinierten Unternehmen haben werden. Mit den Ressourcen und der Reichweite von Acolin werden unsere Dienstleistungen weiter vertieft und in neue Dimensionen vorstossen, wovon bestehende als auch neue Kunden gleichermaßen profitieren werden." Über die Acolin Gruppe Acolin ist ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Fondsvertriebsdienstleistungen und bietet eine umfassende Auswahl an Lösungen, die es Asset Managern ermöglichen, Zugang zu globalen Märkten zu bekommen und erfolgreich zu sein. Mit dem Fokus auf Einhaltung von Vorschriften, Effizienz und kundenorientiertem Service unterstützt Acolin Kunden aus verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Anlagestrategien. Acolin erbringt derzeit Dienstleistungen für über 600 Vermögensverwalter, die rund 1'800 Investmentfonds in 33 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist europaweit von 11 Standorten aus tätig, darunter Zürich, Genf, London, Konstanz, Frankfurt, Dublin, Bratislava, Luxemburg und Belgrad, und beschäftigt rund 110 Personen. Über Accelerando Associates Accelerando Associates wurde 2004 gegründet und ist ein anerkanntes Boutique-Beratungsunternehmen, welches Asset Managern weltweit strategische Beratung und Analysen zu allen Aspekten des europäischen Fondsvertriebs sowie Marketingdienstleistungen für Dritte auf dem deutschen Markt anbietet. Das Unternehmen hat Büros in Frankfurt (Deutschland) und Valencia (Spanien). Für weitere Auskünfte:

Neil Stiefel

Chief Commercial Officer,

Acolin Fund Services AG

+41 79 384 95 36

neil.stiefel@acolin.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7e7495e5dc50498e1439ecf486ff5807

Bildunterschrift:





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.