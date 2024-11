© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Die starke Korrektur des Silberpreises eröffnet eine attraktive Long-Chance, nachdem das Edelmetall an einer wichtigen Unterstützung angelangt ist.Ebenso wie Gold ist Silber in den vergangenen drei Wochen stark unter Druck geraten. Für Gegenwind sorgt neben Gewinnmitnahmen vor allem die Kombination aus steigenden Anleiherenditen und einem wiedererstarkenden US-Dollar. Darüber hinaus lösten Anleger ihre als Risikoabsicherungen gekauften Positionen nach den rasch entschiedenen US-Wahlen auf. Gegenüber seinem 52-Wochen-Hoch hat Silber so rund 15 Prozent an Wert eingebüßt. In der vergangenen Woche rutschte das Edelmetall zeitweise sogar unter 30 US-Dollar pro Feinunze und fiel so auf einen …