LILIUM - Der Elektroflugzeughersteller muss schnell neue Eigner finden und verhandelt aktuell offenbar mit Investoren. Es gebe eine echte Chance auf ein "New Lilium", ein Unternehmen also, das mit neuen Investoren aus der Insolvenz hervorgehe, so Firmen-Chef Klaus Roewe laut Teilnehmern während einer Betriebsversammlung. Im Idealfall gelingt es nun doch noch, Investoren für weitere Kapitalspritzen zu gewinnen, so die Süddeutsche Zeitung. Die Firma soll aus der Insolvenz heraus möglichst als Ganzes verkauft werden, gleichzeitig müssen die Ansprüche der Gläubiger berücksichtigt werden. (SZ)

November 18, 2024

