NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 44,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne hob in seinem am Montag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Bewertung der übrigen Teile des Essenslieferdienstes während der Anbahnung des Talabat-Börsengangs wieder in positives Terrain vorgedrungen seien. Während der Prozess in die finale Phase komme, gebe es verglichen mit seiner ersten Einschätzung Luft nach oben für den Bewertungsmaßstab der Nahost-Tochter. Die Bewertung der übrigen Konzernteile könne dann aber wieder in negatives Terrain zurückkehren./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 22:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2024 / 22:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43