Neues Rekordquartal bei MLP: Nach einem starken Q3 sind die 2024er-Ziele fest im Blick und gerät die Ambition für 2025 in Reichweite. Mit CFO Reinhard Loose haben wir besprochen, wie ambitioniert der nächste Drei-Jahres-Ausblick ausfallen wird. Nach dem Rekord-Q2 (vgl. PB v. 30.7.) legte der Finanzdienstleister am Donnerstag (14.11.) mit einem ebenso starken Q3 nach. Dank eines starken Geschäfts in der Vermögensverwaltung stiegen die Erlöse nach neun Monaten um 11% auf 763 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2020 wuchsen sie in diesem Zeitraum durchschnittlich um 10% pro Jahr, wie CEO Uwe Schroeder-Wildberg in der Telefonkonferenz berichtete. Noch besser: Das EBIT kletterte in den ersten neun Monaten um 47% auf 66 Mio. Euro und legte seit 2020 im Schnitt um 25% p.a. zu. "Damit rückt das Anfang Oktober erhöhte Ziel, 2024 ein EBIT von 85 bis 95 Mio. Euro zu erzielen (vgl. PB v. 2.10.), klar in Reichweite. CFO Reinhard Loose trat im PLATOW-Exklusivinterview dennoch etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...