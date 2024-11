Die USA genießen ein riesiges Privileg: Sie geben die Weltleitwährung aus, was ihnen erlaubt, ein enormes Handelsbilanzdefizit zu finanzieren. Importzölle könnten diesen Vorteil jedoch zunichte machen. Die ganze Welt benötigt den US-Dollar. Ein großer Teil des Öl- und Welthandels wird in Dollar abgewickelt. Viele Schwellenländer müssen sich sogar in der US-Währung verschulden, um tragbare Kreditkonditionen zu erhalten. US-Finanzminister John Connally fasste dies 1971 treffend mit den Worten zusammen: "Der Dollar ist unsere Währung, aber Euer Problem." Vereinfacht gesagt exportieren die USA durch ihr Handelsdefizit (digitale) Papierscheine, die sie selbst drucken können. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...