Der Markt für Webhosting boomt. Bis 2029 stehen laut Statista jährliche Wachstumsraten von 17,6%. Dieses Tempo spiegelt sich auch in den Kursen von Ionos und GoDaddy wider. Die United Internet-Tochter Ionos hat am Dienstag (12.11.) solide Zahlen für den Neunmonatszeitraum bis September vorgelegt. So stiegen die Kundenbasis um 110.000 auf 6,3 Millionen und der Umsatz um 7,8% auf 1,1 Mrd. Euro, was dem Konsens entsprach. 5% mehr erhofften sich Analysten allerdings beim EBITDA, das um 9,2% auf 334,5 Mio. Euro kletterte. Damit legte die Marge um 40 Basispunkte (bps.) auf 29,3% zu und liegt nur noch knapp unter der 2025er-Guidance von 30%. Zum Vergleich: US-Konkurrent GoDaddy steigerte seine EBITDA-Marge nach neun Monaten um 420 bps. auf 31,9%. Wer schafft die Cloud-Transformation? ...

