100 % Plus: XRP Rallye setzt sich fort

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt bullish. Bitcoin notiert weiterhin oberhalb der 90.000-Dollar-Marke und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe seines Allzeithochs. Auch bei Ripple ($XRP) ist die Stimmung hervorragend: Der Kurs des Coins hat sich verdoppelt und steht so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Seit Donald Trumps Wahlsieg befindet sich zwar der gesamte Kryptomarkt im Aufschwung, für Ripple könnte es sich aber am meisten lohnen, da Trump eine Pro-Krypto-Regierung stellt und das Regulierungschaos in den USA beendet. Damit herrscht schon bald Klarheit für Anleger und das Unternehmen selbst.

$XRP-Kurs verdoppelt sich innerhalb einer Woche

Noch vor wenigen Tagen dümpelte $XRP um die 0,50-Dollar-Marke. Ein nachhaltiger Ausbruch war jahrelang unmöglich. Zwar gab es gelegentlich kleine Pumps, die jedoch stets schnell verpufften. Die Marke von 1,00 Dollar schien unerreichbar. Doch das hat sich geändert: Innerhalb der letzten Woche konnten Anleger ihr Kapital mehr als verdoppeln. Wer $XRP also erst vor einer Woche gekauft hat, hätte das Timing nicht besser wählen können, da man seitdem eine Rendite erzielt hat, die es bei $XRP seit Jahren nicht gegeben hat.

(XRP-Kursentwicklung der letzten 7 Tage - Quelle: Coinmarketcap)

Die Nachrichtenlage rund um Ripple hat sich verbessert. Der langjährige Rechtsstreit mit der SEC könnte bald ein Ende finden, da Donald Trump eine kryptofreundliche Regierung stellt. Hinzu kommen Berichte, dass Trump plant, Steuern auf Gewinne aus Kryptowährungen von US-Unternehmen abzuschaffen. Ripple, als eines der wenigen großen US-Krypto-Unternehmen, würde direkt davon profitieren. Diese Entwicklungen haben die Phantasie der Anleger beflügelt und könnten die Rallye von $XRP noch weiter anheizen.

Am Wochenende hat der Ripple CEO Brad Garlinghouse auf Fox News außerdem angedeutet, dass es bereits Treffen mit Donald Trump gegeben hat, was die bullishe Stimmung zusätzlich verstärkt. Es sieht also alles danach aus, als könnte sich der $XRP-Kurs in den nächsten Monaten nochmal verdoppeln. Noch bullisher ist die Stimmung aktuell bei Crypto Allstars ($STARS). Hier könnte schon bald ein Anstieg um mehr als 2.000 % anstehen.

Crypto Allstars ($STARS): Nächstes großes Projekt am Meme Coin-Markt

Während etablierte Coins wie Bitcoin und $XRP aktuell glänzen, erleben auch Meme Coins einen regelrechten Boom. Das weltweite Google-Suchvolumen für den Begriff "Meme Coins" war noch nie so hoch wie heute. Crypto Allstars ($STARS) ist ein neues Projekt, das sich inmitten dieser Begeisterung positioniert und die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Analysten sehen hier erhebliches Potenzial für eine Kursexplosion.

$STARS nutzt das innovative Staking-Protokoll MemeVault, das es Anlegern ermöglicht, Meme Coins unabhängig von ihrer Blockchain zu staken. Dieses Konzept spricht vor allem Trader an, die von den extremen Renditen im Meme Coin-Markt profitieren möchten. Mit der steigenden Nachfrage nach solchen Projekten könnte Crypto Allstars zu einem der großen Gewinner des aktuellen Bullruns werden.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon während des aktuellen Vorverkaufs haben Anleger $STARS-Token im Wert von über 4,2 Millionen Dollar gekauft, wodurch schnell deutlich wird, dass es sich hier um das nächste große Ding am Kryptomarkt handeln könnte. Der Startpreis an den Börsen ist höher als der aktuelle Vorverkaufspreis, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn ergibt.

Da die Nachfrage schon während des ICOs so hoch ist, könnte $STARS schnell zu einem der bekanntesten Meme Coins aufsteigen, da das neue Projekt vor allem Meme Coin Trader anspricht. Dadurch, dass das gesamte Konzept auf Staking aufgebaut ist, dürften Anleger eher langfristig orientiert sein, wodurch die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen könnte. Ein Anstieg um mehr als das 20-fache, wie er von den meisten Analysten prognostiziert wird, ist daher durchaus denkbar.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.