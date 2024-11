Wissenschaftler haben bei der Suche nach Supraleiter das Gold entdeckt Mit einem neuen supraleitenden Material könnte das Quatencomputing in eine neue Phase in Sachen Zuverlässigkeit eintreten. Die Forscher haben Tellur und ein weiteres Material mit einem dünnen Goldfilm überzogen. Die Oberfläche des Goldfilms wurde supraleitend. Der neue Supraleiter ist widerstandsfähiger gegen Magnetfelder als normale Supraleiter. So können dünne Goldfilme den Verlust von Quanteneigenschaften aufgrund äußerer ...

