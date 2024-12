Der erste Full-Stack-Quantencomputer wird auf dem Campus der staatlichen Universität Chungbuk installiert.

Die Universität wird das System nutzen, um die Quantenforschung und die Programmierung im Bildungsbereich voranzutreiben.

IQM wird das System im ersten Quartal 2025 liefern und installieren. Damit ist es dieser Quantencomputer zugleich der erste von IQM in Südkorea und der zweite in der APAC-Region.

Die staatliche Universität Chungbuk (Chungbuk National University, CBNU) meldet heute den Kauf ihres ersten Quantencomputers von IQM Quantum Computers (IQM), einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, im Bau und im Verkauf von supraleitenden Quantencomputern. Ziel ist es, die Quantenforschung und die Programmierung im Bildungsbereich voranzutreiben und zugleich die Studenten auf das Arbeiten mit Quantencomputern vorzubereiten.

Dieser Einsatz eines Quantencomputers ist ein bedeutender Meilenstein, da es sich um den ersten kommerziellen Quantencomputer handelt, der im Wege des amtlichen Beschaffungsverfahrens der koreanischen Regierung installiert wird.

Das mit Unterstützung der Provinzregierung Chungbuk gegründete Quantenforschungszentrum Chungbuk (Chungbuk Quantum Research Center, CBQRC) innerhalb der CBNU hat diese Initiative entscheidend erleichtert. Professor Kiwoong Kim, Direktor des CBQRC, erklärte dazu: "Wir hoffen, dass die Einführung dieses Quantencomputers als Katalysator für die Beschleunigung des Informationsaustauschs in der Quantentechnologie und die Industrialisierung zwischen Finnland und Korea dienen wird."

Die Installation des 5-Qubit-Full-Stack-Quantencomputers mit der Bezeichnung "IQM Spark" wird im ersten Quartal 2025 beginnen. Diese Ankündigung ist Ausdruck für das gemeinsame Engagement der Universität Chungbuk und von IQM, die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Förderung der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Quantentechnologie zu unterstützen.

Der Quantencomputer, der auf dem Campus der Universität eingesetzt werden soll, ist Teil des weltweit verteilten Bestands an IQM-Maschinen, die sowohl per Cloud als auch vor Ort zugänglich sind und an Kunden unter anderem in den USA, Frankreich, Deutschland und Finnland geliefert werden.

"Die Inbetriebnahme unseres ersten Vor-Ort-Quantencomputers in Südkorea und unseres zweiten in der APAC-Region ist für uns ein großer Erfolg und bietet auch der Universität Chungbuk einige Vorteile", sagte Dr. Mikko Välimäki, Co-CEO bei IQM Quantum Computers. "Unser System wird nicht nur der Universität Flexibilität und Kontrolle verschaffen, sondern auch den Studenten praktische Erfahrung in der Quantencomputertechnologie vermitteln."

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl Vor-Ort-Quantencomputer mit vollständigem Stack als auch eine Cloud-Plattform für den weltweiten Zugriff auf seine Computer an. Zu den Kunden von IQM gehören die führenden Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die vollen Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 280 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Espoo, Madrid, München, Paris, Palo Alto, Singapur und Warschau.

