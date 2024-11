Düsseldorf/Wien (ots) -Falstaff Wein-Trophy 2025: Mit einem Festakt im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg präsentierte Falstaff den Weinguide Deutschland 2025 und zeichnete Winzer und Sommeliers ausSchauspieler Jan Hartmann und Falstaff-Verleger und Chefredakteur Prof. Wolfgang Rosam begrüßten am Samstagabend 250 Gäste im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. Die beiden Moderatoren des Abends präsentierten bei dieser festlichen Soirée den druckfrischen Falstaff Weinguide Deutschland 2025. Zugleich überreichten sie die prestigereichen Falstaff Trophys in Kategorien wie »Sommelier des Jahres«, »Kollektion des Jahres«, oder »Winzer des Jahres«.Die Titel gingen an:Sekterzeuger des Jahres: Griesel Sekt, Bensheim (Hessische Bergstraße)Kollektion des Jahres: Graf Neipperg, Schwaigern (Württemberg)Sommeliére des Jahres: Melanie Wagner, Schwarzer Adler, Oberbergen (Baden)Newcomer des Jahres: Jonas Kurek, Nonnenhorn (bayerischer Bodensee)Winzer des Jahres: Günther Jauch und Swen Klinger, Weingut von Othegraven, Kanzem (Saar)Lebenswerk: Robert Haller, Weingut Bürgerspital, Würzburg (Franken)Nach der launigen Preisverleihung - zuletzt erntete der Iphöfer Winzer Hans Ruck Beifallsstürme für seine Laudatio auf den Träger des Preises fürs Lebenswerk, Robert Haller aus dem Würzburger Bürgerspital - schwärmten die Gäste aus zu einem Walking Dinner, bei dem an neun Stationen Köche wie Hausherr Joachim Wissler (Vendôme, Schloss Bensberg), Jimmy Coutel (Althoff Villa Belrose, Gassin), Nils Henkel (Bootshaus, Bingen) oder William Drabble (St. James's Hotel & Club, London) passende Gerichte zu den Weinen der anwesenden Winzer vorbereitet hatten.Falstaff-Herausgeber Prof. Wolfgang Rosam kommentiert: »Der Aufschwung des deutschen Weins ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und Falstaff ist ihr Chronist! Wir bringen die Botschaft von der Exzellenz der besten Rieslinge und Spätburgunder D-A-CH-weit zu über zwei Millionen Lesern und Usern.«Über den Falstaff Weinguide Deutschland: Der zum zwölften Mal erschienene Weinführer beschreibt, bewertet und empfiehlt unter der Chefredaktion von Dr. Ulrich Sautter auf 706 Seiten rund 4000 Weine aus über 500 Weingütern. Aktuelle Einleitungen beleuchten die derzeitige Entwicklung in jedem einzelnen der deutschen Anbaugebieten. Abgerundet wird das informative Werk durch Restaurant-Tipps für den Besuch der Weinbauregionen. Das Buch ist im Buchhandel oder auf shop.falstaff.com zum Preis von \ua792 24,90 erhältlich.Über Falstaff: Das Falstaff Magazin ist mit einer verbreiteten Auflage von über 147.500 Exemplaren im deutschsprachigen Raum ein unverzichtbares Lesevergnügen für jeden Genussmenschen. Im November 2024 wird zudem das erste Falstaff-Magazin in italienischer Sprache erscheinen.Pressekontakt:Falstaff Verlag Chefredaktion WeinE-Mail: ulrich.sautter@falstaff.comOriginal-Content von: Falstaff Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76312/5910567