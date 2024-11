Hamburg (ots) -Daniel Rosenblatt (31) übernimmt ab sofort die Leitung der Medienrecherche. In dieser Funktion leitet er ein 16-köpfiges Team, das für die gesamte Datenbasis von zimpel verantwortlich ist. zimpel ist das Medienverzeichnis und die PR-Software von news aktuell. Daniel Rosenblatt folgt auf Martin Glaser, der ab sofort als Product Owner die technische Entwicklung von zimpel vorantreibt."Wir legen großen Wert auf ein umfangreiches, gut gepflegtes und DSGVO-konformes Medienverzeichnis. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Daniel Rosenblatt als Teamleiter für die Medienrecherche gewinnen konnten", sagt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell. "Daniel ist seit über vier Jahren im zimpel-Team und kennt die Anforderungen der Recherchearbeit sehr genau. In seiner neuen Funktion wird er mit seinem Team unsere zimpel-Datenbank national und international weiter ausbauen und unseren hohen Qualitätsanspruch fortführen", ergänzt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.Daniel Rosenblatt studierte Religion und Soziologie an der Universität Heidelberg. Parallel zu seinem Studium war er zuerst als wissenschaftlicher Assistent an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und anschließend als Übersetzer an der Universidad Autónoma del Estado de México tätig. Nach Abschluss seines Studiums begann Daniel Rosenblatt direkt bei news aktuell in der Medienrecherche - zuerst als Medienrechercheur, dann als Media Relations Manager und nun als Teamleiter. Berufsbegleitend absolviert Rosenblatt aktuell einen Public Relations-Lehrgang an der Deutschen Journalisten-Akademie.Über news aktuellnews aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter unterstützt ihre Kunden dabei, einfach und erfolgreich ihr Pressematerial zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/5910586