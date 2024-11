Die V3-Serverfamilie unterstützt eine Vielzahl von Computerplattformen, fortschrittliche Intelligenz und umweltfreundliche Flüssigkeitskühlung und ermöglicht es Kunden, umfassende Upgrades für alle Szenarien im KI-Zeitalter durchzuführen

KAYTUS, ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, hat die Einführung seiner V3-Serverfamilie angekündigt. Diese neueste Produktreihe unterstützt die leistungsstarken Intel® Xeon® 6-Prozessoren und AMD EPYC 9005-Prozessoren und bietet 17 vielseitige Servermodelle, die für allgemeines Computing, Multi-Node-Konfigurationen, kritisches Computing, Speicheroptimierung und Rack-Scale-Systeme entwickelt wurden. Die V3-Serverfamilie ist mit verbesserter Intelligenz und bahnbrechenden Kühllösungen entwickelt und gewährleistet eine nahtlose Unterstützung für verschiedene KI-Anwendungen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Rechen- und Speichertechnologien maximiert sie die CPU-Busbandbreite, die Speicherbandbreite und die Gesamtkapazität. Die Dual-Socket-Modelle verfügen über bis zu 576 Kerne und Taktraten von bis zu 5,0 GHz sowie eine beeindruckende Steigerung der Speicherbandbreite um 136 %. Leistungstests zeigen, dass die V3-Serie in KI-Inferenzszenarien mit großen Modellen, wie z. B. LLaMA2, im Vergleich zu ihrer Vorgängerserie eine bis zu dreimal höhere Gesamtleistung erzielt.

KAYTUS V3-Server unterstützt alle KI-Szenarioanwendungen

Die rasche Ausweitung verschiedener KI-Anwendungsszenarien hat zu neuen Herausforderungen im Bereich der Datenverarbeitung geführt. Jede KI-Anwendung weist einzigartige Merkmale und Systemanforderungen auf, die mehr als nur fortschrittliche Algorithmen erfordern. Ein robustes, vielfältiges Ökosystem für Rechenleistung und optimierte Datenverarbeitungsfunktionen sind gleichermaßen entscheidend für den Erfolg.

Die neu veröffentlichten V3-Server unterstützen eine Vielzahl von Computerplattformen, darunter CPU, GPU und FPGA, und fördern die vollständige Offenheit über Komponenten, Firmware, Knoten und Rack-Systeme hinweg. Die V3-Serverfamilie setzt sich für die Recheneffizienz auf einer einheitlichen Grundlage ein und ermöglicht sowohl eine Skalierung der Knoten als auch eine horizontale Skalierung des Netzwerks, um den Skalierungsanforderungen von KI-Modellen gerecht zu werden. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet die Unterstützung einer Vielzahl von KI-Szenarien und sorgt für eine unübertroffene Leistung und Anpassungsfähigkeit.

Auf Komponentenebene unterstützt der V3-Server die Speichererweiterung durch CXL-Adapterkarten und BOX, wobei die CXL-Spezifikationen vollständig eingehalten werden. Diese Weiterentwicklung gleicht das Ungleichgewicht zwischen Rechenleistung und Datentransportkapazität effektiv aus, gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss und steigert die Gesamtsystemleistung.

Auf Firmware-Ebene beinhaltet die V3-Firmware eine offene Firmware-Verwaltungsplattform, die auf OpenBMC basiert und ein hochgradig modulares Design mit einer geschichteten, entkoppelten Architektur aufweist. Dieser Aufbau erleichtert asynchrone Iterationen und funktional entkoppelte Upgrades über Standard-Schnittstellenprotokolle und ermöglicht eine einheitliche Verwaltung über eine Vielzahl von Computerplattformen hinweg.

Auf Knotenebene verfügt die V3-Serverfamilie, die auf der Entwurfsspezifikation für Server-Rechenmodule (OCM) basiert, über eine modulare, entkoppelte IT-Architektur, die eine "Entkopplung der Recheneinheit" ermöglicht. Diese Architektur bildet die kleinste Recheneinheit, die um die CPU und den Speicher herum angeordnet ist und standardisierte Hochgeschwindigkeits- und Niedriggeschwindigkeits-Verbindungsschnittstellen unterstützt. Durch die Komponentisierung der Prozessor-Recheneinheiten erreicht die V3-Serie eine umfassende Kompatibilität mit Intel- und AMD-Prozessoren und schafft so eine einheitliche Rechnerarchitektur, wodurch die Akzeptanz beim Benutzer erhöht wird. Benutzer können leicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungsanforderungen finden. So ist beispielsweise das Modell KR2190V3 vollständig entkoppelt, unterstützt sowohl Intel BHS- als auch AMD Turin-Prozessoren und erleichtert die Standardisierung der Datenverarbeitung für eine schnelle plattform- und szenarioübergreifende Bereitstellung.

Die V3-Serverfamilie führt auch eine diversifizierte offene Beschleunigungs-Computing-Plattform ein, die auf der UBB2.0-Spezifikation basiert und mit mehreren OAM v2.0-Modulen kompatibel ist, die den OCP-Standards für offene Beschleunigung entsprechen. Mit einem vollständig modularen Design und einer hervorragenden Energieeffizienz des Systems unterstützt diese Plattform die iterative Entwicklung großer Modelle und KI-Anwendungen und treibt so die Innovation und Integration von Rechenleistung weiter voran.

Auf Rack-Ebene hat KAYTUS einen Rack-Server eingeführt, der mit ausgewählten offenen OCP-Standards kompatibel ist und die IT-Architektur der Zukunft verkörpern soll. Dieser Rack-Server bietet Platz für 19-Zoll- und 21-Zoll-Knoten und bietet vielseitige Rechenfunktionen, offene Entkopplung und eine nahtlose Geschäftsimplementierung direkt nach der Auslieferung.

Daten bilden das Rückgrat von KI-Modellen, sodass eine beschleunigte Datenverarbeitung eine entscheidende Voraussetzung ist. Große Sprachmodelle (LLMs), insbesondere multimodale Modelle, stehen nun vor der Herausforderung, deutlich größere Datensätze zu verarbeiten, was Systeme mit erhöhter Speicherkapazität für eine effiziente Datenvorverarbeitung und -speicherung erforderlich macht. Der V3-Server ist vollständig für die Datenspeicherung optimiert und unterstützt Einzellaufwerkkapazitäten von bis zu 128 TB, wobei ein einzelner Server bis zu 6 PB aufnehmen kann und ein einzelnes Rack eine 2,7-fache Steigerung der Speicherkapazität erreicht. Dies gewährleistet eine außergewöhnliche Datenverarbeitungs- und Speicherleistung und erfüllt effektiv die hohen Anforderungen moderner KI-Anwendungen.

Native Intelligenz verbessert die Effizienz der Rechenleistung

Da die Rechenleistung und -last der IT-Infrastruktur weiter zunimmt, ist es unerlässlich, den langfristigen stabilen Betrieb der Serverhardware sicherzustellen. Diese Stabilität wird häufig durch drei Hauptprobleme in Frage gestellt: unzuverlässige Serverwarnungen, ungenaue Diagnosen und fehlgeschlagene Ausfallvorhersagen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat KAYTUS ein umfassendes Fehlerdiagnosesystem entwickelt, das über 20 neue Funktionen enthält, die eine Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen zum Server-Gesundheitszustand während des gesamten Lebenszyklus ermöglichen.

Die V3-Serverfamilie hat intelligente Upgrades in den Bereichen Fehlerprognose und Warnmeldungen erhalten. Im Arbeitsspeicher ermöglicht das KI-Training mit umfangreichen Fehlerdaten von Tausenden von Servern die Echtzeitüberwachung von Speicherfehlern und erreicht eine beeindruckende Genauigkeitsrate von 85 bei der Erkennung von UCE (Uncorrectable Error nicht korrigierbare Fehler). Bei Festplatten setzt eine fortschrittliche Fehlerwarntechnologie, die in Array-Karten integriert ist, proaktive Flags. Regelmäßige BMC-Abfragen laden automatisch Warnmeldungen für fehlerhafte Laufwerke hoch und stellen so einen rechtzeitigen Austausch sicher. Darüber hinaus wurden die Diagnosefunktionen durch ein unabhängiges Diagnosemodul erweitert, das in der Lage ist, Störungen im Nanosekundenbereich in den digitalen Signalen der Server-Hauptplatine zu erkennen. Diese Echtzeitüberwachung wichtiger Komponenten erhöht die Genauigkeit der Lokalisierung der Grundursache auf 95 und steigert die Systemzuverlässigkeit erheblich.

Umweltfreundliche Flüssigkeitskühlung für hocheffiziente KI-Workloads

Die Zunahme von KI-Anwendungen hat zu einem erheblichen Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs in Rechenzentren geführt. Da Kühlsysteme einen erheblichen an diesem Energieverbrauch haben, ist die Optimierung ihrer Effizienz heute wichtiger denn je. Der Einsatz innovativer Kühllösungen ist der Schlüssel zum Aufbau energieeffizienter, nachhaltiger Rechenzentren, die den wachsenden Anforderungen des KI-Zeitalters gerecht werden.

Die KAYTUS V3-Server setzen mit einer umfassenden Optimierung der Flüssigkeitskühlung Einen neuen Standard für Energieeffizienz. Jeder KAYTUS-Server unterstützt die Flüssigkeitskühlung und verfügt über modernste, sichere und effiziente Technologien wie Zweiphasen-Kühlplatten, Unterdrucksysteme, spezielle Beschichtungen für Motherboard-PCBs und proaktive Stromabschaltmechanismen, um potenzielle Leckagen zu vermeiden. Diese Maßnahmen senken gemeinsam den Energieverbrauch und steigern die Leistung und Nachhaltigkeit von Rechenzentren.

Die Flüssigkeitskühlsysteme von KAYTUS erreichen eine branchenführende Kühleffizienz von 85 %. Mit Innovationen wie der "Sleeper"-Flüssigkeitskühlung für Speicher und wasserlosen Wärmeaustauschlösungen für Festplatten unterstützt das System verschiedene Speicherdicken und Festplattenkonfigurationen. Der Rack-Scale-Server mit Flüssigkeitskühlung verbessert die Wärmeableitung, bietet flexible Knotenunterstützung, verstärkt den Auslaufschutz und enthält standardisierte Flüssigkeitskühlungskomponenten, wodurch ein neuer Maßstab für Leistung und Zuverlässigkeit bei der Kühlung von Rechenzentren gesetzt wird.

Die V3-Server setzen auch neue Maßstäbe in der Gesamtenergieeffizienz, indem sie eine Temperaturüberwachung auf Komponentenebene, eine fortschrittliche Einzelventilator-Steuerungsstrategie und Hochleistungslüfter integrieren, wodurch die Kühleffizienz um 20 verbessert wird. Darüber hinaus sind alle V3-Server standardmäßig mit Titan-Netzteilen ausgestattet, die eine beeindruckende Umwandlungseffizienz von über 98 bieten. Diese Netzteile behalten ihre hohe Umwandlungseffizienz über einen breiten Arbeitslastbereich von 20 bis 50 bei und sorgen so für eine optimierte Leistung und Energieeinsparungen.

KAYTUS präsentiert innovative Produkte, die auf KI-zentrierte Anwendungen zugeschnitten sind

Die KAYTUS V3-Serverfamilie zeichnet sich durch revolutionäre Leistung und Effizienz aus und erweist sich in jedem KI-Szenario als leistungsstarker Motor. Diese bahnbrechende Serie wurde sorgfältig für Rechendichte, Speicherdichte, E/A-Erweiterung und den Einsatz im gesamten Schrank optimiert und erfüllt die Anforderungen von KI-Computing, Datenspeicherung und Cloud-Umgebungen in vollem Umfang. Die V3-Server setzen bereits Zeichen und werden nach und nach bei den führenden und wichtigsten Kunden von KAYTUS bereitgestellt.

Die KAYTUS V3-Familie bietet mit ihrer beeindruckenden Rechenleistung und ihren Erweiterungsmöglichkeiten solide Unterstützung für Datenbankskalierung, KI-Inferenz und Cloud-Computing. Der herausragende KR2280V3-Server verfügt über beeindruckende 21 PCIe 5.0-Steckplätze und unterstützt bis zu 45 Festplatten, was ihn zu einem führenden Anbieter von Anwendungen mit mehreren Szenarien macht. Mit einer um 70 gesteigerten KI-Rechenleistung und einer verdoppelten Array-Rechenleistung können Kunden komplexere Datenanalysen bewältigen, das Training und die Inferenz von KI-Modellen beschleunigen und schnelle, fundierte Entscheidungen in einem wettbewerbsintensiven Markt treffen.

Für Anwendungen, die ultimativen Speicherplatz und Bandbreite benötigen, zeichnet sich der KR1280V3-Server durch außergewöhnliche Fähigkeiten aus. Er bietet 512 TB Flash-Speicher und 300 GB/s Speicherbandbreite auf einer kompakten 1U-Fläche mit 32 E1.S-Laufwerken, die direkt mit der CPU verbunden sind. Mit zunehmender Anzahl und Belastung der Grafikprozessoren wurde die Optimierung der Datenübertragung mit geringer Latenz um 13 verbessert, was eine reibungslosere und vorhersehbarere Leistung gewährleistet. Diese Weiterentwicklung bietet eine beispiellose Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Verwaltung großer Datensätze und verbessert die Leistung und das Benutzererlebnis datenintensiver Anwendungen erheblich.

In Bezug auf Energieeffizienz und Wärmeableitung verfügt der K22V3-Server über eine innovative 2U2N-Architektur mit zwei unabhängig voneinander im laufenden Betrieb austauschbaren Knoten, wodurch die Migrationskosten nach Serverausfällen erheblich gesenkt werden. Dieses Design steigert die Wärmeableitungseffizienz um 40 und senkt den Energieverbrauch um 8,5 im Vergleich zu herkömmlichen 2U-Single-Path-Servern, sodass Kunden eine hohe Leistung beibehalten können, während sie gleichzeitig die Betriebskosten senken und einen umweltfreundlichen Betrieb von Rechenzentren fördern. Der K24V3-Server geht noch einen Schritt weiter und unterstützt 8 Prozessoren und 1536 Kerne in einem 2U-Raum, bietet eine Speicherbandbreite von bis zu 6,76 TB/s und eine Flüssigkeitskühlung von über 85 %. Dieses robuste Design gewährleistet einen hervorragenden Schutz für High-Density-Computing und bietet eine unübertroffene Rechenleistung und Stabilität für die Verarbeitung großer Datenmengen, wodurch die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Geschäftsbetriebe gewährleistet wird.

Für speicheroptimierte Anwendungen zeichnet sich der KR4266V3-Server durch die Unterstützung von 48 3,5-Zoll-Festplatten in einem 4U-Raum aus und bietet eine kostengünstige Speicherkapazität von bis zu 1,4 PB. Er unterstützt auch QLC U.2 SSD-Konfigurationen mit Einzellaufwerkkapazitäten von 128 TB, was eine beeindruckende Gesamtkapazität von 6 PB pro Server ermöglicht und eine sequenzielle Lesespeicherbandbreite von 260 GB/s bietet. Diese Konfiguration bietet Kunden eine kostengünstige Lösung für die Speicherung großer Datenmengen bei gleichzeitig schnellem Zugriff und schneller Verarbeitung. Das Ergebnis ist eine verbesserte Speichereffizienz und eine erhöhte Flexibilität bei der Datenverwaltung, die perfekt auf die heutigen datenintensiven Anforderungen zugeschnitten ist.

Der KRS6000S V3-Serverschrank wird mit seiner Kühlplatten-Wärmeableitungsdichte von bis zu 200 W/cm² und der fortschrittlichen Unterdruck- und Zweiphasen-Kühlplatten-Flüssigkeitskühltechnologie, die ein Leckagerisiko ausschließt, für Furore sorgen. Dieser innovative Server, dessen Markteinführung für Mitte nächsten Jahres geplant ist, bietet Kunden eine effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Lösung für den Aufbau großer Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von IT-Infrastrukturprodukten und -lösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Szenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

