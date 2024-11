Hamburg (ots) -Mit dem Beginn der Weihnachtszeit startet auch die Suche nach den passenden Präsenten. Das Preisvergleichsportal guenstiger.de gibt wertvolle Tipps, wie Verbraucher in diesem Jahr am cleversten bei der Geschenkejagd vorgehen, damit sie in der Hochsaison gute Angebote finden und Shoppingfallen umgehen.1. Einkaufsliste anfertigenEine gut geplante Einkaufsliste hilft, im Weihnachtstrubel den Überblick zu behalten und Spontankäufe zu vermeiden. Wer sich an seine Liste hält, kann gezielter nach passenden Angeboten Ausschau halten und sein Budget besser einhalten.2. Rabattaktionen im Blick habenZur Weihnachtszeit gibt es zahlreiche Rabattaktionen, bei denen Verbraucher sparen können. Vor allem rund um den Black Friday lassen sich attraktive Schnäppchen finden - zum Beispiel bei Spielwaren, Smartwatches und Spielekonsolen. Wer dagegen bis kurz vor dem Fest wartet, kann bei Last-Minute-Deals Fernseher und Audioprodukte günstig ergattern.3. Wirkliche Ersparnis berechnenHohe Rabattversprechen klingen verlockend. Doch Händler geben bei den Streichpreisen oftmals unverbindliche Preisempfehlungen (UVPs) des Herstellers an, um Preisnachlässe größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Wichtiger ist der Vergleich mit dem vorherigen Verkaufspreis des Artikels - er zeigt realistischer, wie viel tatsächlich gespart wird.4. Ladenpreise und Onlineshops vergleichenWaren werden bei verschiedenen Shops meist zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Deshalb ist es ratsam, vor dem Kauf im Laden und im Internet stets zu prüfen, ob der gewünschte Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger verfügbar ist.5. Den richtigen Kaufzeitpunkt ermittelnDie Preise im Onlinehandel sind äußerst dynamisch und können sich schnell ändern. Wer den Preisverlauf beobachtet, findet den besten Zeitpunkt für den Kauf. Wird ein Produkt gerade preiswerter als sonst angeboten, dann heißt es: zuschlagen! Ist der Artikel zu teuer, dann können sich Shopper wiederum über einen Preisalarm benachrichtigen lassen, wenn der Preis fällt.6. Mengenrabatt abwägenVerbraucher sollten bei Mengenrabatten vorsichtig sein, da sie oft dazu verleiten, mehr zu kaufen als tatsächlich gebraucht wird. Das führt schnell zu unnötigen Ausgaben. Es lohnt sich, vor dem Kauf genau zu überlegen, wie viel Bedarf besteht und ob der Rabatt wirklich einen finanziellen Vorteil bietet.7. Zusatzkosten einkalkulierenBeim Onlineshopping können Versand- und Rücksendekosten den Gesamtpreis schnell erhöhen. Diese Kosten tauchen oft erst kurz vor Abschluss des Bestellvorgangs auf. Ein sorgfältiger Blick auf die vollständigen Preisangaben hilft, böse Überraschungen zu vermeiden.8. Qualität beachtenDer Kauf eines günstigen Produktes zahlt sich nur aus, wenn die Qualität auch stimmt. Kundenbewertungen und unabhängige Testberichte helfen, die Wertigkeit der Ware einzuschätzen, sodass Verbraucher möglichst lange etwas von der Anschaffung haben.9. Kritischer Blick auf die AnbieterVorsicht bei extremen Sonderpreisen oder unbekannten Shops. Gerade zur Weihnachtszeit sollten Käufer auf der Hut sein und nicht jedem Händler blind vertrauen. Bei Bedenken kann über entsprechende Verbraucherportale sichergestellt werden, dass es sich um einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt.10. Ruhe bewahrenAussagen wie "Nur noch wenige verfügbar" oder "Nur für kurze Zeit" verleiten Konsumenten schnell zu unüberlegten Impulskäufen, doch oftmals handelt es sich nur um eine clevere Verkaufsstrategie der Händler. Verbraucher sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und die Angebote besonnen prüfen, damit Fehlkäufe vermieden werden.Pressekontakt:guenstiger.de GmbHNicole BergHead of CommunicationsTel.: 040/319796-82E-Mail: presse@guenstiger.deOriginal-Content von: guenstiger.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51595/5910641