Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die im Nachgang zur US-Wahl erhöhte Volatilität hat hierzulande am Renten- und am Aktienmarkt nicht zur Ausbildung eines neuen Trends geführt, sondern dazu, dass die Kurse mehr oder weniger um das Niveau von Ende Oktober schwanken, so die Analysten der Helaba.Nur der Euro habe, dem Oktobertrend folgend, gegenüber dem US-Dollar weitere massive Verluste erlitten. Heute gebe es datenseitig nur wenig Impulse, und im Wochenverlauf werde es erst zum Ende mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes wieder spannend. ...

