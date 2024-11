Der angeschlagene Batteriezellhersteller Northvolt aus Schweden könnte womöglich ein Gläubigerschutz-Verfahren nach US-Recht anstreben. Ein solches Verfahren gilt als eine der Optionen bei der "strategischen Überprüfung" - und wurde in der Vergangenheit schon von so manch US-Konzern genutzt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfahren haben will, wird innerhalb von Northvolt auch "über einen Gläubigerschutz nach US-Recht" gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...