Bankenunabhängiger Vermögensverwalter HRK LUNIS AG ernennt Leiter für Standort Frankfurt - Neuzugang kommt von Rothschild & Co (News mit Zusatzmaterial)



18.11.2024 / 10:00 CET/CEST

Pressemitteilung 18.11.2024

Bankenunabhängiger Vermögensverwalter HRK LUNIS AG ernennt Leiter für Standort Frankfurt - Neuzugang kommt von Rothschild & Co Frankfurt, 18. November 2024 - Der bankenunabhägige Vermögensverwalter HRK LUNIS ernennt einen neuen Leiter für den Standort Frankfurt. Thorsten Kubeil verantwortet ab dem 01. Januar 2025 den Frankfurter Standort der HRK LUNIS. Kubeil wechselt von Rothschild & Co, wo er zuletzt als Senior Berater im Wealth Management am Standort Frankfurt tätig war. Davor war der gelernte Bankkaufmann unter anderem für Julius Bär, Hauck & Aufäuser und die Deutsche Bank tätig. Kubeil besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung von höchstvermögenden Privat- und Unternehmenskunden. "Wir freuen uns außerordentlich, dass mit Thorsten Kubeil ein ausgewiesener Experte und langjähriger Private Banker die Leitung unseres Standortes in Frankfurt übernehmen wird. Thorsten Kubeil ist Unternehmer wie wir und ein bestens vernetzter Kenner und Multiplikator im Rhein-Main-Gebiet," sagt Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS. "Thorsten Kubeil ist die ideale Person, um unseren Standort in Frankfurt nachhaltig voranzubringen. Er verfügt über eine ausgezeichnete Marktkenntnis gepaart mit einer profunden Wealth Manangement-Kompetenz. Mit seiner Ernennung wie auch der Einstellung von drei weiteren Kundenberater/innen, welche wir bereits vertraglich an uns gebunden haben und die im Laufe des Jahres 2025 zu uns stoßen werden, erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer bundesweiten Wachstumsstrategie", sagt Vorstandsmitglied Artur J. Montanhas.

Über die HRK LUNIS AG Die HRK LUNIS AG zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6,5 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich die HRK LUNIS AG vor allem durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ GmbH. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS AG bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchener Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus.



Kontakt HRK LUNIS AG

Anika Perlewitz

Public Relations

Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12

Mobil +49 (0) 174 142 6243

presse@hrklunis.de



