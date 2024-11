Frankfurt (ots) -Hengeler Mueller ernennt zum 1. Januar 2025 Sebastian Adam (Steuerrecht, Frankfurt), Ingo Berner (M&A, Berlin), Sebastian Dworschak (Kartellrecht, Düsseldorf), Jan Häller (M&A, Frankfurt), Theresa Lauterbach (Gesellschaftsrecht, München), Arvid Morawe (Restrukturierung, Berlin), Marika Öry (M&A, Frankfurt), Matthias Rothkopf (Gewerblicher Rechtsschutz, Düsseldorf), Tobias Schneiders (M&A, Düsseldorf), Tobias Schubert (TMT, Berlin) sowie Christian Strothotte (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf) zu Partnern der Sozietät.Zum gleichen Zeitpunkt werden Johannes Ahlswede (Gesellschaftsrecht, München), Tobias Chowdhury (Finanzierung, Frankfurt), Kristina Große (Dispute Resolution, Frankfurt), Yasemin Jüngling (Dispute Resolution, Berlin), Nicholas Kubesch (M&A, Frankfurt), Mathias Priewer (Strafrecht, Berlin) und Pierre G. Zickert (Legal Tech, Frankfurt) Counsel der Sozietät.Thomas Müller und Bernd Wirbel, Co-Managing Partner von Hengeler Mueller, zu den Ernennungen:"Wir gratulieren allen neuen Partnerinnen und Partnern sowie unseren neuen Counsel ganz herzlich. Wir freuen uns besonders über die große Anzahl an Ernennungen über ein breites Spektrum von Praxisgruppen. Dies zeigt, welchen einzigartigen Pool an hervorragenden jungen Anwältinnen und Anwälten wir haben, welche breiten Karrieremöglichkeiten wir anbieten können und nicht zuletzt, wie erfolgreich wir unsere Geschäftsfelder entwickelt haben und weiterentwickeln werden."Sebastian Adam berät umfassend im Steuerrecht. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören die transaktionsbegleitende Steuerberatung, die Beratung im Finanz- und Unternehmenssteuerrecht sowie dem Investmentsteuerrecht.Ingo Berner berät bei M&A-Transaktionen und im Gesellschaftsrecht. Er begleitet Unternehmen und Private-Equity-Investoren bei Unternehmenskäufen, Co-Investments und Joint Ventures sowie Kapitalmarkttransaktionen und öffentlichen Übernahmen.Sebastian Dworschak berät in- und ausländische Mandanten in allen Bereichen des europäischen und deutschen Kartellrechts, insbesondere in den Bereichen Fusionskontrolle, Missbrauchs- und Kartellverfahren sowie Kartellschadensersatz.Jan Häller berät Unternehmen und Investoren umfassend bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen und Joint Ventures mit einem besonderen Schwerpunkt in der Finanzindustrie unter Einschluss aufsichtsrechtlicher Fragestellungen.Theresa Lauterbach berät börsennotierte und inhabergeführte Unternehmen insbesondere zu gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, Umstrukturierungen, gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, Compliance-Themen und M&A-Transaktionen, sowie Organe und Organmitgliedern bei Organhaftungs- und Compliance-Vorfällen.Arvid Morawe berät Unternehmen und Investoren in Restrukturierungssituationen. Neben Distressed M&A-Transaktionen und Carve-Outs liegt sein Schwerpunkt hierbei auf grenzüberschreitenden Finanzrestrukturierungen.Marika Öry berät bei Unternehmen und Investoren bei M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Umstrukturierungen sowie im Gesellschaftsrecht. Sie berät insbesondere bei Infrastrukturprojekten und Private Equity-Transaktionen.Matthias Rothkopf berät zum Gewerblichen Rechtsschutz sowohl im Lizenz- und Transaktionsbereich als auch in streitigen Verfahren. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die kartellrechtliche Beratung von Technologieunternehmen.Tobias Schneiders ist auf die Beratung zu M&A-Transaktionen und anderen komplexen unternehmensrechtlichen Fragestellungen spezialisiert. Zuletzt lag ein Schwerpunkt unter anderem auf der Beratung zu Co-Investments und Joint Ventures.Tobias Schubert berät in- und ausländische Unternehmen aus der Kommunikations-, Technologie- und Medienbranche in Fragen des geistigen Eigentums, des Kartellrechts, des Rechts der Informationstechnologie sowie des Öffentlichen Wirtschaftsrechts, insbesondere des Medienrechts.Christian Strothotte berät im Gesellschaftsrecht, bei Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen bei Kapital- und Strukturmaßnahmen, Umwandlungsmaßnahmen sowie konzernrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Fragen.Johannes Ahlswede berät Unternehmen und Investoren insbesondere zu gesellschafts-, konzern- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, Umstrukturierungen, gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und M&A-Transaktionen.Tobias Chowdhury berät in den Bereichen Finanzierung, Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät Kreditgeber und Kreditnehmer bei allen Formen der Unternehmensfinanzierung und bei Fremdkapitalfinanzierungen aller Art.Kristina Große vertritt Unternehmen in komplexen Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten, in Schiedsverfahren und bei der außergerichtlichen Streitbeilegung. Der Schwerpunkt ihrer Beratung liegt auf wirtschafts-, vertrags- und gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten einschließlich Post-M&A-Angelegenheiten und kapitalmarktrechtliche Massenverfahren.Yasemin Jüngling führt und koordiniert für Unternehmen komplexe Streitigkeiten vor Gerichten, in Schiedsverfahren und in der außergerichtlichen Konfliktlösung. Ihr Schwerpunkt liegt auf Post-M&A-Streitigkeiten und Konflikten in regulierten Industrien, insbesondere in der Finanz- und Pharmabranche, sowie in der produzierenden Industrie.Nicholas Kubesch berät Unternehmen und Investoren bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen sowie gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen, insbesondere auch im Bereich der Immobilienwirtschaft. Ferner berät er zu Managementbeteiligungen.Mathias Priewer berät seine Mandanten in streitigen Verfahren mit Behörden und in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts, des Ordnungswidrigkeitenrechts und der Corporate Compliance und auch zu Regulierungsthemen, national wie international.Pierre G. Zickert ist Manager Legal Technology im Legal Tech Center von Hengeler Mueller, das Legal-Tech-basierte Dienstleistungen in Mandaten erbringt und die digitale Transformation unserer Beratungspraxis vorantreibt. Darüber hinaus berät Pierre G. Zickert zu rechtlichen Fragestellungen in den Bereichen digitale Transformation sowie Cloud- und KI-Technologien.Über Hengeler MuellerHengeler Mueller ist eine internationale Anwaltssozietät mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, London und München. Mit rund 345 Anwältinnen und Anwälten, davon 83 Partnerinnen und Partner, ist die Kanzlei auf die Rechtsberatung in komplexen Transaktionen, streitigen Auseinandersetzungen sowie Sondersituationen spezialisiert. Christian Seidenabel, Director CommunicationsHengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbBBockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurtchristian.seidenabel@hengeler.com - T +49 69 17095 200