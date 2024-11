Sektoranalyse Krypto-Aktien - Geht die Trump-Rallye weiter!

Traden & Investieren mit Krypto-Aktien

Investitionen in Krypto-Aktien können für risikobereite Anleger interessante Chancen bieten, da sie eine Möglichkeit darstellen, am wachsenden Markt für digitale Währungen und Blockchain-Technologie zu partizipieren, ohne direkt in Kryptowährungen investieren zu müssen. Dabei handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die im Krypto-Sektor tätig sind, etwa durch Mining, Handel, Entwicklung von Blockchain-Lösungen oder die Bereitstellung entsprechender Infrastruktur.

Der Krypto-Sektor profitiert von mehreren langfristigen Entwicklungen. Die zunehmende Digitalisierung des Finanzsektors und das wachsende Interesse institutioneller Investoren an digitalen Vermögenswerten schaffen neue Geschäftsmöglichkeiten. Auch die fortschreitende Integration von Blockchain-Technologie in verschiedene Wirtschaftsbereiche, von Supply-Chain-Management bis hin zu dezentralen Finanzanwendungen (DeFi), eröffnet vielversprechende Wachstumsperspektiven. Zusätzliches Momentum erhielt der Krypto-Sektor mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Dieser hatte sich vorab zum Bitcoin-Präsidenten erklärt. Beobachter rechnen damit, dass er Regularien aufheben wird und ein Wechsel bei der Börsenaufsicht ansteht. Gute Chancen auf den Chefposten hat Hester Peirce, die auch "Crypto Mum" genannt wird. Auch die seitens des derzeitigen President elected geäußerte Idee einer nationalen Bitcoin-Reserve könnte sich kurssteigernd auswirken.

Krypto-Aktien bieten dabei einige Vorteile gegenüber direkten Investments in Kryptowährungen. Die Unternehmen unterliegen regulatorischen Anforderungen und Berichtspflichten, was für mehr Transparenz sorgt.

Allerdings sind die Risiken bei Krypto-Aktien beträchtlich. Die Kursentwicklung ist eng mit der hochvolatilen Preisentwicklung von Kryptowährungen verbunden. Regulatorische Unsicherheiten, technologische Risiken und die noch junge, sich schnell entwickelnde Natur des Marktes können zu starken Kursschwankungen führen. Auch die Bewertung der Unternehmen gestaltet sich aufgrund der innovativen und komplexen Geschäftsmodelle oft schwierig. Hinzu kommt die Gefahr von Cyberattacken, die sowohl die Unternehmen selbst als auch ihre Kunden betreffen können.

Investitionen in Krypto-Aktien eignen sich daher vorwiegend für Anleger mit hoher Risikotoleranz. Anleger sollten ihre Positionen zudem auf einen kleinen Teil ihres Gesamtportfolios beschränken und die Entwicklung des noch jungen Sektors aufmerksam verfolgen.

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) - ISIN US5657881067

Das Kryptounternehmen Marathon Digital mit Sitz in Fort Lauderdale, Texas lieferte 2023 nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen. Die Marathon-Digital-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Im Chart erkennen wir ein Gap Up im Vorfeld der Quartalsmeldung zum dritten Vierteljahr 2024. Der annschließende Rücksetzer landete punktgenau bei der 20-USD-Marke, die bis vor kurzem einen Widerstand darstellte und nun eine solide Unterstützung bietet. Das aktuelle Pullback-Setup könnte für Long Trades sehr interessant sein.

Coinbase Global, Inc. (COIN) - ISIN US19260Q1076

Coinbase mit Sitz in San Francisco betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Wegen technischer Schwierigkeiten war das Unternehmen wiederholt in die Kritik geraten. 2023 gab es nach Verlusten im Vorjahr wieder schwarze Zahlen. Hier sahen wir ebenfalls eine sehr dynamische Kursentwicklung nach den Q3-Zahlen und dem Ergebnis der US-Wahlen. Für Long-Einstiege hat sich der Kurs allerdings momentan schon recht weit vom 50er-EMA entfernt, so dass wir auf neue Setups warten sollten.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) - ISIN US5949724083

MircroStrategy mit Sitz in Vienna im US-Bundessstaat Virginia ist ein Software-Hersteller, der seine freie Liquidität für Investments in Bitcoins genutzt hat. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen ist das Unternehmen 2023 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Chat sehen wir einen zuletzt immer steiler ansteigenden Kurs mit einem Gap Up in der ersten Novemberhälfte. Pullbacks Richtung 300 USD könnten für Long-Einstiege attraktiv sein.

Block, Inc. (SQ) - ISIN US8522341036

Tagescharts vom 15.11.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.