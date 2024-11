Bonn (ots) -Ob Sturm oder Feuer - wer sein Fahrzeug optimal schützen möchte, sollte bei der Wahl der Unterstellmöglichkeit besonders auf Sicherheit achten. Während Carports, Leichtbaugaragen und Garagen aus Holz bei extremen Wetterlagen oder im Brandfall oft nur unzureichenden Schutz bieten, punktet die Betonfertiggarage gleich mehrfach in Sachen Sicherheit."Der Baustoff Beton vereint hervorragende Eigenschaften zum Schutz vor verschiedensten Gefahren", erklärt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Seine hohe Stabilität macht ihn widerstandsfähig gegen Sturmböen und umherfliegende Gegenstände. Gleichzeitig verhindert Beton durch seine physikalischen Eigenschaften die Ausbreitung von Bränden."Brandschutz wird immer wichtigerGerade bei E-Autos stellen Akkubrände eine besondere Herausforderung dar, da sie sich durch extreme Hitzeentwicklung auszeichnen. "Anders als bei Holzcarports oder Leichtbaugaragen besteht bei Betonfertiggaragen praktisch keine Gefahr, dass ein Fahrzeugbrand - egal ob durch klassische Brandursachen oder einen Akkubrand - auf angrenzende Wohngebäude übergreift", betont Moser. "Der Baustoff behält selbst bei Temperaturen von 1.000°C größtenteils seine Festigkeit. Beton trägt nicht zur Brandlast bei, entwickelt keinen Rauch und setzt keine giftigen Gase frei."Sicher auch bei ExtremwetterAuch gegen die zunehmenden Unwetterereignisse bietet die Betonfertiggarage optimalen Schutz. Während in Carports die Fahrzeuge Hagel und Sturm nahezu schutzlos ausgesetzt sind, trotzt die massive Betonkonstruktion selbst extremen Wetterlagen. "Die robusten Wände einer Betonfertiggarage bleiben auch bei umherfliegenden Ästen oder großen Hagelkörnern unbeschädigt", so der Experte. "Das honorieren übrigens auch die Versicherungen mit speziellen Garagenrabatten."Die Investition in eine Betonfertiggarage rechnet sich damit gleich mehrfach: Durch den effektiven Schutz vor Brand- und Unwetterschäden - gerade auch mit Blick auf die besonderen Anforderungen der E-Mobilität -, mögliche Versicherungsrabatte und nicht zuletzt die im Vergleich zu gemauerten Garagen deutlich günstigeren Anschaffungskosten. Die industrielle Fertigung macht's möglich - bei gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards.Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:S/O/G GmbHMathieu Lecomte+49 541 35848-15ml@stiehlovergehrmann.comOriginal-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52763/5910733