TUI setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Der Touristik-Konzern forciert von Polen aus die Expansion in Tschechien. Im nächsten Jahr soll es zehn eigene Shops geben und die Zahl der Gäste verdoppelt werden. Die Konkurrenz wie die Nummer zwei, Dertour, ist in dem Land ebenfalls sehr aktiv. Die TUI-Aktie bleibt aussichtsreich. Konkret strebt TUI eine Verdopplung der Gästezahlen in Tschechien auf 100.000 bis Sommer 2025 an. Dafür will der Reise-Gigant aus Hannover die Zahl eigener Filialen auf zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...